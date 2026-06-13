Đồng Tháp: Công ty Việt Chương được chỉ định thầu gói xây dựng hơn 1,6 tỷ

Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An vừa chỉ định Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương thực hiện gói thầu xây lắp tại Đảng ủy sau khi thương thảo giảm giá 5%.

Nhằm nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất cơ quan chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác, Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An vừa qua đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư công trên địa bàn. Trong dự án này, chủ đầu tư áp dụng phương thức chỉ định thầu rút gọn kết hợp thương thảo về chi phí tài chính công.

Cụ thể, ngày 04/06/2026, ông Phạm Thế Tụng, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An đã ký ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 881/QĐ-PKT. Theo đó, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương (mã số thuế: 1200727884; trụ sở đặt tại số 188B Ấp Lương Phú C, Xã Lương Hòa Lạc, Tỉnh Đồng Tháp). Doanh nghiệp này do ông Đoàn Việt Chương làm đại diện pháp luật.

Gói thầu "Thi công xây dựng dự án" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các hạng mục ở Đảng ủy có tổng giá trị phê duyệt kế hoạch ban đầu là 1.767.800.000 đồng, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai trong vòng 60 ngày.

Thông qua quá trình đàm phán hợp đồng trực tiếp, hai bên đã thống nhất giảm 5% giá trị, đưa giá trị chỉ định thầu chính thức xuống còn 1.679.400.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT). Việc này giúp tiết kiệm cho ngân sách số tiền 88.400.000 đồng.

Dự án này được cụ thể hóa sau Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 875/QĐ-PKT ký ngày 02/06/2026 với danh mục gồm hai gói thầu, bao gồm cả gói thầu tư vấn giám sát có giá trị 58.072.000 đồng. Việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn tuân thủ quy trình một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định của Luật Đấu thầu.

Theo dữ liệu phân tích hệ thống ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương hoạt động kể từ khi thành lập vào ngày 26/08/2008, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 246 gói thầu lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, đơn vị được phê duyệt trúng thầu tại 161 gói thầu, trượt ở 79 gói thầu, số còn lại chưa có kết quả cuối cùng hoặc bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu độc lập tích lũy của đơn vị đạt mốc hơn 161 tỷ đồng, với tỷ lệ giảm giá trung bình so với dự toán ban đầu ở mức 86,44%. Trên bản đồ đấu thầu, hệ thống cho thấy doanh nghiệp tập trung hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp với việc tham gia tổng số 241 gói thầu tại đây.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn nửa đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương liên tục được lựa chọn thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng quy mô nhỏ và vừa tại địa phương thông qua các hình thức đấu thầu và chỉ định thầu rút gọn.

Ngay từ đầu năm, ngày 28/01/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQLDAKV4 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng, thử tĩnh cọc, thiết bị PCCC, thiết bị xử lý nước thải, thiết bị thang nâng" thuộc dự án Trường Mầm non Tân Thuận Bình. Giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương tại công trình này được ghi nhận là 10.268.000.000 đồng.

Bước sang giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự hiện diện tại nhiều công trình hạ tầng khác. Điển hình như tại địa bàn xã Mỹ Tịnh An, ngày 08/05/2026, Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An đã ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 655a/QĐ-PKT đối với gói thầu thi công xây dựng công trình Kênh An Khương 1 (giá trị sau thương thảo giảm 5% còn 117.645.000 đồng) và Quyết định số 659a/QĐ-PKT đối với công trình Kênh An Khương 3 (giá trị sau thương thảo giảm 5% còn 166.887.000 đồng).

Trước đó, ngày 12/03/2026, chủ đầu tư này cũng ký Quyết định số 351a/QĐ-PKT giao gói thầu "Di dời trụ điện, ống nước" thuộc công trình Đường Tập Đoàn 3 Song Thạnh cho đơn vị với giá trị sau thương thảo là 29.500.000 đồng.

Tại địa bàn xã Chợ Gạo, ngày 08/05/2026, Phòng Kinh tế xã Chợ Gạo đã ký Quyết định số 1020/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường + cầu Đỗ Văn Kiệm với giá trị sau thương thảo giảm 5% còn 1.607.295.000 đồng.

Hồi tháng 05/2026, cơ quan này ban hành Quyết định số 998/QĐ-PKT phê duyệt kết quả đấu thầu qua mạng, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện gói thầu thi công dự án Đường Võ Văn Sơn với giá trúng thầu 2.302.058.000 đồng.

Xa hơn vào ngày 27/03/2026, Quyết định số 641/QĐ-PKT của Phòng Kinh tế xã Chợ Gạo cũng giao gói thầu xây lắp dự án Đường Võ Văn Cứ cho đơn vị với giá trị 1.140.363.000 đồng sau khi hai bên thống nhất giảm 5% để tiết kiệm ngân sách. Các dữ liệu này lần lượt được cập nhật công khai trên hệ thống vào các ngày 13/05 và 14/05/2026.

Việc liên tiếp thực hiện hàng loạt gói thầu xây lắp trong cùng một khoảng thời gian ngắn đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị và phân bổ nguồn lực kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình sử dụng vốn đầu tư công.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án xây lắp cải tạo công trình trụ sở công, kênh mương nội đồng có quy mô nhỏ là giải pháp được pháp luật cho phép nhằm đơn giản hóa thủ tục, sớm đưa công trình vào phục vụ nhiệm vụ chính trị và dân sinh tại cơ sở. Việc các chủ đầu tư chủ động phối hợp thương thảo hạ giá thầu ở mức 5% tại hầu hết các quyết định phê duyệt thể hiện nỗ lực tiết kiệm nguồn tài sản công theo các định hướng đổi mới của Luật Đấu thầu.

QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN THEO LUẬT ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC: 1. Hạn mức áp dụng chỉ định thầu xây lắp Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Áp dụng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển không quá 01 tỷ đồng đối với dịch vụ tư vấn, không quá 02 tỷ đồng đối với xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, thiết bị. 2. Quy trình chỉ định thầu rút gọn Theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu theo hạn mức gồm các bước: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng: Bên mời thầu lập và gửi dự thảo hợp đồng (gồm yêu cầu về phạm vi, nội dung, thời gian, chất lượng công việc và giá trị) cho nhà thầu được dự kiến chỉ định.

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thương thảo, tối ưu hóa biện pháp kỹ thuật và tiết giảm chi phí nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách.

Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thương thảo, tối ưu hóa biện pháp kỹ thuật và tiết giảm chi phí nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách. Phê duyệt và ký kết: Người có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng trọn gói. 3. Trách nhiệm công khai thông tin Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Tất cả thông tin về kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được chủ đầu tư đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn quy định kể từ ngày ban hành văn bản pháp lý để phục vụ công tác giám sát.

​