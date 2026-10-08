Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay ở Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, khiến 3 người thiệt mạng.

AP dẫn lời các quan chức Ả Rập Xê Út ngày 7/10 cho biết, 2 vụ tấn công nhằm vào các sân bay ở nước này đã khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay Ả Rập Xê Út

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út không quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào về các vụ tấn công tại sân bay Abha và sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Tuy nhiên, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.

"Vụ tấn công tại sân bay Abha đã khiến công dân người Maroc và Algeria thiệt mạng, 28 người khác bị thương; trong khi vụ tấn công tại sân bay King Khalid khiến một công dân Sudan thiệt mạng và 8 người khác bị thương", các quan chức thông tin.

Một số người ủng hộ lực lượng Houthi ngồi trên xe di chuyển trên đường phố ở Sanaa, Yemen, ngày 7/10/2026. Ảnh: AP/Osamah Abdulrahman.

Trong bối cảnh Riyadh liên tục bị tấn công trong tuần qua, hàng rào mới đã được dựng lên quanh các bồn chứa nhiên liệu và thiết bị khác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Aramco gần sân bay thủ đô. Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, chứng kiến các cơ sở dầu khí và quân sự bị tấn công những ngày gần đây trong khi tuyến vận chuyển thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz, nơi giao thông đã bị hạn chế do cuộc xung đột Mỹ - Iran, bị đe dọa.

Phát ngôn viên của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi, Tướng Turki al-Malki, cho biết lực lượng này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo ở phía Bắc Riyadh và phá hủy một bệ phóng tại thủ đô Sanaa (Yemen), nơi Houthi sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ả Rập Xê Út. AP không thể xác minh độc lập các tuyên bố này.

Ả Rập Xê Út và các lực lượng Yemen đồng minh đã phát động một chiến dịch tấn công lớn trên bộ và trên không nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà Houthi kiểm soát cách đây một tháng dọc theo bờ biển phía Tây của Yemen và tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua.

Những vị trí này giúp lực lượng Houthi tăng cường khả năng giám sát khi họ tìm cách phong tỏa các tuyến vận tải liên quan đến Ả Rập Xê Út. Hôm 5/10, các quan chức cho biết quân đội Yemen và lực lượng liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tái chiếm một số khu vực trọng yếu quanh eo biển Bab el-Mandeb.

Houthi cố kiểm soát các khu vực chiến lược ở Yemen

Tại Yemen, giao tranh tập trung ở trong và xung quanh thị trấn chiến lược Dhubab, cách thành phố cảng Mokha khoảng 54 km về phía Nam, nơi Houthi đã chiếm giữ vào tháng trước, theo lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Hai lãnh đạo của Houthi ngày 7/10 nói rằng lực lượng này đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu ở bờ biển Tây Nam Yemen, bao gồm Dhubab và làng Al-Jadid lân cận, cũng như eo biển Bab el-Mandeb, sau các trận giao tranh ác liệt với lực lượng liên minh do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Tuy nhiên, một quan chức Chính phủ Yemen phủ nhận các tuyên bố này.

Một số thành viên của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Lực lượng Houthi cũng cáo buộc các lực lượng Ả Rập Xê Út đã tấn công “tài sản dân sự” trong 24 giờ qua tại thủ đô Sanaa của Yemen, cũng như tại Taiz, Jawf và các mặt trận đang hoạt động khác, bao gồm Saada và Marib.

Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, máy bay chiến đấu sử dụng trong các vụ tấn công đã cất cánh từ Khamis Mushait và Taif ở Ả Rập Xê Út, trong khi tên lửa được phóng từ Najran và Jizan. Lực lượng Houthi nhiều lần tuyên bố tấn công các thành phố này của Ả Rập Xê Út trong những tuần gần đây.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cam kết hỗ trợ toàn diện cho Chính phủ Yemen

Tướng al-Malki cam kết “hỗ trợ tác chiến toàn diện” cho lực lượng Chính phủ Yemen cho đến khi lực lượng Houthi bị “loại bỏ”. Liên minh cho biết có 100 máy bay chiến đấu đang hỗ trợ. Một mục tiêu khác là "giải phóng" thủ đô Sanaa, hiện do Houthi kiểm soát.

Trong khi đó, lãnh đạo Houthi, Abdul Malik al-Houthi, chỉ trích Ả Rập Xê Út vì hỗ trợ lực lượng Chính phủ Yemen trong đợt leo thang mới nhất với Houthi, điều này đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây 4 năm.

Chiến dịch tấn công của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bắt đầu sau khi Houthi chiếm thị trấn Turbah trên tuyến đường chính nối thủ phủ tỉnh Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen, với Aden, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen. Các quan chức cho biết Mỹ đã hỗ trợ chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lên kế hoạch.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa tấn công Aden vào rạng sáng 7/10. Một phóng viên AP nghe thấy các vụ nổ vào khoảng 2 giờ sáng. Theo ông Saree, Houthi đã tấn công một căn cứ quân sự gần sân bay thành phố bằng tên lửa đạn đạo. Cơ quan an ninh tại Aden cho hay Houthi đã nhắm vào sân bay bằng hai tên lửa, không có thương vong. Sân bay này nằm gần trụ sở của Chính phủ Yemen.

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