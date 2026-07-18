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Quân sự - Thế giới

Houthi cảnh báo leo thang xung đột với Ả Rập Xê Út

Lãnh đạo Houthi ở Yemen cảnh báo lực lượng này sẵn sàng leo thang xung đột với Ả Rập Xê Út, sau khi hai bên tấn công sân bay của đối phương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út đã tấn công sân bay quốc tế Sanaa ở Yemen cuối tuần qua. Đáp trả ngay sau đó, ngày 13/7, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào sân bay quốc tế Abha của Ả Rập Xê Út.

Không có thương vong nào được báo cáo nhưng diễn biến này cho thấy căng thẳng giữa lực lượng Houthi (hiện kiểm soát thủ đô Sanaa ở Yemen) và Ả Rập Xê Út ngày càng leo thang.

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Lãnh đạo lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi. Ảnh: yenisafak.

Lãnh đạo Houthi Abdul Malik al-Houthi ngày 16/7 cho biết phản ứng của họ đối với cuộc tấn công vào sân bay Sanaa vẫn "khiêm tốn" và sự trả đũa thực sự sẽ là "sân bay đổi sân bay, cảng đổi cảng và bao vây đổi bao vây". Ông cũng đe dọa tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út.

Ông Abdul Malik al-Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út không thực hiện cam kết giảm leo thang căng thẳng ở Yemen sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022.

"Nếu Ả Rập Xê Út tiến tới leo thang toàn diện, chúng tôi cũng sẽ tiến tới leo thang toàn diện", lãnh đạo Houthi nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Ông cho biết Ả Rập Xê Út đã siết chặt lệnh phong tỏa đường không, đường bộ và đường biển đối với Yemen, đồng thời nói rằng vương quốc này đang phớt lờ nhu cầu nhân đạo của người dân Yemen.

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Khói bốc lên trong vụ nổ tại khu phức hợp sân bay quốc tế Sanaa sau cuộc không kích được cho là do Ả Rập Xê Út tiến hành tại thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 13/7/2026. Ảnh: Kênh truyền hình Al-Masirah/AP.

Được biết, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã áp đặt lệnh phong tỏa đường không và đường biển đối với Yemen vào năm 2015, như một phần trong nỗ lực nhằm lật đổ lực lượng Houthi và khôi phục Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Cùng năm đó, Liên Hợp Quốc đã thiết lập một cơ chế để kiểm tra và xác minh rằng các tàu hướng đến các cảng của Yemen không chở vũ khí.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa đã dẫn đến những hạn chế nghiêm trọng đối với dòng chảy hàng hóa thương mại và viện trợ nhân đạo vào nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng Houthi tấn công sân bay ở Ả Rập Xê Út hôm 13/7

Nguồn video: VOV
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