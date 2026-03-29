Lo ngại bất ổn toàn bộ an ninh hàng hải khi Houthi tham chiến

Nhà phân tích cấp cao về Yemen Ahmed Nagi nhận định, nếu Houthi tăng cường cuộc tấn công vào tàu thương mại, điều đó sẽ gây bất ổn cho toàn bộ an ninh hàng hải.

Theo AP, Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 28/3 tuyên bố trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah rằng họ đã phóng tên lửa về phía “các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel”.

Sự tham gia của lực lượng Houthi vào cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Chuẩn tướng Yahya Saree. Ảnh: ParsToday.

Trước tình hình hiện nay, Ahmed Nagi, một nhà phân tích cấp cao về Yemen, nhận định nếu lực lượng Houthi tăng cường các cuộc tấn công vào tàu thương mại (ở eo biển Bab el-Mandeb), như họ đã từng làm trong quá khứ, điều đó sẽ tiếp tục đẩy giá dầu lên cao và gây bất ổn cho “toàn bộ an ninh hàng hải”.

“Tác động sẽ không chỉ giới hạn ở thị trường năng lượng”, Ahmed Nagi nhấn mạnh.

Eo biển Bab el-Mandeb, nằm ở cực nam của bán đảo Ả Rập, đóng vai trò then chốt đối với các tàu thuyền hướng đến kênh đào Suez qua Biển Đỏ. Ả Rập Xê Út đã vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua cửa biển này vì eo biển Hormuz thực tế bị phong tỏa.

Được biết, lực lượng Houthi đã tấn công hơn 100 tàu buôn bằng tên lửa và máy bay không người lái và đánh chìm hai tàu trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2025 ở khu vực eo biển Bab el-Mandeb. Nhóm này khi đó tuyên bố hành động của họ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza trong cuộc chiến Israel-Hamas .

Việc lực lượng Houthi tham gia cuộc xung đột Trung Đông hiện nay có thể gây thêm thiệt hại cho ngành vận tải biển toàn cầu nếu họ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở eo biển Bab el-Mandeb, nơi có khoảng 12% lượng hàng hóa thương mại của thế giới đi qua.

Theo AP, lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen kể từ năm 2014. Ả Rập Xê Út đã phát động cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi nhân danh chính phủ lưu vong của Yemen vào năm 2015 và hiện hai bên đang có một thỏa thuận ngừng bắn không ổn định.

