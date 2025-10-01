Hà Nội

'Hot girl nghiện thẩm mỹ' khoe thân hình bốc lửa trong kỳ nghỉ dưỡng

Cộng đồng trẻ

'Hot girl nghiện thẩm mỹ' khoe thân hình bốc lửa trong kỳ nghỉ dưỡng

Chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh hot girl Hạt Mít khiến người nhìn không thể rời mắt với thân hình nóng bỏng đầy cuốn hút.

Trầm Phương
Hạt Mít (Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990, Hà Nội) – cái tên vốn không còn xa lạ với giới trẻ mới đây lại khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Dù đã trải qua sinh nở, bà chủ của 15 sân pickleball ở TP. HCM vẫn chứng minh sức hút không hề giảm sút với thân hình cực kỳ bốc lửa. (Ảnh: IGNV)
Trong trang phục liền thân màu đen ôm sát, "hot girl nghiện thẩm mỹ" đã khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể săn chắc, quyến rũ cùng đôi chân thon dài. (Ảnh: IGNV)
Làn da nâu càng tôn lên nét khỏe khoắn, đầy phóng khoáng của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, cô nàng còn gây chú ý với hình ảnh thư giãn trong phòng xông hơi được ốp gỗ ấm cúng. Chiếc mũ xông hơi màu đen tạo điểm nhấn độc đáo, hài hước.(Ảnh: IGNV)
Dù ở góc chụp nào, Hạt Mít cũng toát lên thần thái tự tin, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Hạt Mít từng nổi tiếng vì không ngần ngại công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô thừa nhận đã trải qua không dưới 10 lần "dao kéo" để có được vẻ ngoài như mong muốn. (Ảnh: IGNV)
Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Hạt Mít lại là một cái tên thành công trong giới kinh doanh. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi ngoài 30, Hạt Mít có cuộc sống viên mãn với sự nghiệp thành công, khối tài sản đáng nể cùng một tổ ấm hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh nghỉ dưỡng lần này chính là minh chứng cho thấy cô nàng vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ và luôn biết cách tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. (Ảnh: IGNV)
#Hạt Mít #thẩm mỹ #kỳ nghỉ dưỡng #vóc dáng nóng bỏng #hot girl

