Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
‘Nàng thơ’ Trịnh Hà Vi đốn tim với bộ ảnh chào tuổi 25 ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

‘Nàng thơ’ Trịnh Hà Vi đốn tim với bộ ảnh chào tuổi 25 ngọt ngào

Vẫn giữ vững phong cách trong trẻo, nhẹ nhàng đã làm nên thương hiệu, Trịnh Hà Vi vừa tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 25 khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Trầm Phương
Mới đây, gái xinh được mệnh danh "nàng thơ" trong lòng người hâm mộ - Trịnh Hà Vi đã chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm cột mốc tuổi 25. Không cầu kỳ, hoa lệ, bộ ảnh mang đậm phong cách vintage, ấm cúng nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ visual "không góc chết" và thần thái rạng rỡ của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, gái xinh được mệnh danh "nàng thơ" trong lòng người hâm mộ - Trịnh Hà Vi đã chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm cột mốc tuổi 25. Không cầu kỳ, hoa lệ, bộ ảnh mang đậm phong cách vintage, ấm cúng nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ visual "không góc chết" và thần thái rạng rỡ của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới, Trịnh Hà Vi lựa chọn trang phục khá đơn giản với chiếc áo len trễ vai tông trắng tinh khôi, khéo léo khoe đôi vai trần mảnh dẻ và xương quai xanh quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới, Trịnh Hà Vi lựa chọn trang phục khá đơn giản với chiếc áo len trễ vai tông trắng tinh khôi, khéo léo khoe đôi vai trần mảnh dẻ và xương quai xanh quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Kết hợp cùng quần jeans ống rộng và đôi giày sneaker năng động, cô nàng mang đến một hình ảnh vừa nữ tính, vừa gần gũi như "cô gái nhà bên". (Ảnh: FBNV)
Kết hợp cùng quần jeans ống rộng và đôi giày sneaker năng động, cô nàng mang đến một hình ảnh vừa nữ tính, vừa gần gũi như "cô gái nhà bên". (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đáng yêu của bộ ảnh chính là chiếc mũ sinh nhật bằng ren trắng điệu đà và chiếc bánh kem nhỏ xinh với dòng chữ "Happy Birthday" đỏ rực. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đáng yêu của bộ ảnh chính là chiếc mũ sinh nhật bằng ren trắng điệu đà và chiếc bánh kem nhỏ xinh với dòng chữ "Happy Birthday" đỏ rực. (Ảnh: FBNV)
Dưới ống kính mang màu sắc điện ảnh, mọi khoảnh khắc từ nụ cười tỏa nắng đến những biểu cảm tinh nghịch khi chạm tay vào kem bánh của Hà Vi đều toát lên sự tự nhiên và đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Dưới ống kính mang màu sắc điện ảnh, mọi khoảnh khắc từ nụ cười tỏa nắng đến những biểu cảm tinh nghịch khi chạm tay vào kem bánh của Hà Vi đều toát lên sự tự nhiên và đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Trịnh Hà Vi vốn nổi tiếng là một trong những hot girl thế hệ Gen Z sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và khí chất trong trẻo, dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Trịnh Hà Vi vốn nổi tiếng là một trong những hot girl thế hệ Gen Z sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và khí chất trong trẻo, dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi 25, người hâm mộ nhận thấy một Hà Vi vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có nhưng đã có thêm phần mặn mà, tự tin và cuốn hút hơn. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi 25, người hâm mộ nhận thấy một Hà Vi vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có nhưng đã có thêm phần mặn mà, tự tin và cuốn hút hơn. (Ảnh: FBNV)
Không cần những bối cảnh sang chảnh, chính sự giản dị trong cách tạo dáng bên cạnh chiếc sofa cũ hay những góc phòng tràn ngập ánh nắng tự nhiên lại càng tôn lên vẻ đẹp "nàng thơ" của cô. (Ảnh: FBNV)
Không cần những bối cảnh sang chảnh, chính sự giản dị trong cách tạo dáng bên cạnh chiếc sofa cũ hay những góc phòng tràn ngập ánh nắng tự nhiên lại càng tôn lên vẻ đẹp "nàng thơ" của cô. (Ảnh: FBNV)
Nhiều bình luận từ cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho bộ ảnh này: "Trời ơi cổ xinh quá yêu quá", "hoá điên với visual này mất thôi happi birthday chị Vi". (Ảnh: FBNV)
Nhiều bình luận từ cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho bộ ảnh này: "Trời ơi cổ xinh quá yêu quá", "hoá điên với visual này mất thôi happi birthday chị Vi". (Ảnh: FBNV)
Bước sang tuổi 25, bộ ảnh không chỉ là món quà tri ân người hâm mộ mà còn là lời khẳng định về một phiên bản Trịnh Hà Vi rạng rỡ nhất, sẵn sàng cho những bước tiến mới trong sự nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Bước sang tuổi 25, bộ ảnh không chỉ là món quà tri ân người hâm mộ mà còn là lời khẳng định về một phiên bản Trịnh Hà Vi rạng rỡ nhất, sẵn sàng cho những bước tiến mới trong sự nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Trịnh Hà Vi #sinh nhật #bộ ảnh #vintage #hot girl #tuổi 25

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT