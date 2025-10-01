Hà Nội

Danh tính 'Cô Kim siêu vòng 3' của Việt Nam

Cộng đồng trẻ

Nguyễn Kim Nguyên nổi tiếng nhờ vòng 3 dao động từ 96 đến 101 cm. Cô được mệnh danh là 'Cô Kim siêu vòng 3' của Việt Nam.

Thiên Anh
Nếu Huyền Trân gây chú ý vì số đo chuẩn chỉnh, thì Nguyễn Kim Nguyên lại nổi tiếng nhờ vòng 3 dao động từ 96 đến 101 cm.
Chính nhờ vòng 3 nổi trội, Kim Nguyên được mệnh danh là 'Cô Kim siêu vòng 3' của Việt Nam.
Kim Nguyên vốn xuất thân là một gymer và fitness model.
Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ chế độ tập mông, squat và ăn uống khoa học, thu hút đông đảo bạn trẻ học theo.
Không chỉ dừng lại ở việc khoe dáng, Kim Nguyêncòn truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ muốn thay đổi vóc dáng bằng tập luyện thay vì can thiệp dao kéo.
"Cô Kim" hiện đang là huấn luyện viên thể hình
Kim Nguyên từng gây chú ý khi clip hơn 1 phút ghi lại cảnh một cô gái sỡ hữu vòng 3 "khủng" diện đồ thể thao đang cưỡi chiếc xe mô tô phân phối lớn Z1000 nổi bật trên đường phố đông đúc.
Nói về việc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, Kim Nguyên cho rằng đó chỉ là một sự tình cờ mà chính cô cũng không thể nghĩ tới. Cô cho rằng mình chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng chiêu trò để nổi tiếng.
Kim Nguyên sinh ra trong một gia đình gia giáo nên đã được bố mẹ định sẵn tương lai. Để chinh phục đam mê với gym cô đã phải vượt qua rất nhiều thử thách.
Kim Nguyên có một ước muốn là giúp các chị em phụ nữ thích tập gym có được cách tập đúng để có một thân hình đẹp và sức khỏe tốt. Hàng ngày, cô nàng nhận được nhiều tin nhắn nhờ tư vấn về chế độ tập luyện và ăn uống, và tất nhiên, cô luôn sẵn sàng trả lời vì đó là đam mê của cô. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
#Nguyễn Kim Nguyên #Cô Kim siêu vòng 3 #vòng 3 đẹp Việt Nam #người nổi tiếng Việt Nam #thành tích vòng 3 #hot girl phòng gym

