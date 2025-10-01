Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gái xinh Hàn Quốc diện áo dài, cưỡi trâu khi du lịch Việt Nam

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Hàn Quốc diện áo dài, cưỡi trâu khi du lịch Việt Nam

Mới đây, một nữ du khách Hàn Quốc xinh đẹp đang "gây bão" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

Trầm Phương
Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với các du khách Hàn Quốc, đặc biệt là Đà Nẵng. Mới đây, một nữ du khách người Hàn đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. (Ảnh: IGNV)
Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với các du khách Hàn Quốc, đặc biệt là Đà Nẵng. Mới đây, một nữ du khách người Hàn đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ mà còn thể hiện tình yêu với văn hóa Việt qua những bộ trang phục truyền thống và các hoạt động vô cùng thú vị. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ mà còn thể hiện tình yêu với văn hóa Việt qua những bộ trang phục truyền thống và các hoạt động vô cùng thú vị. (Ảnh: IGNV)
Được biết, nữ du khách này có tên là Yoo-jin. Trong chuyến khám phá, Yoo-jin đã chọn trang phục áo dài để hòa mình vào không gian và văn hóa địa phương. (Ảnh: IGNV)
Được biết, nữ du khách này có tên là Yoo-jin. Trong chuyến khám phá, Yoo-jin đã chọn trang phục áo dài để hòa mình vào không gian và văn hóa địa phương. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc áo dài được thiết kế cách điệu với phần cổ yếm màu hồng nhạt, ôm sát cơ thể với phần tà in họa tiết hoa lớn nổi bật. Chiếc áo dài này không chỉ tôn lên vóc dáng thanh thoát mà còn làm nổi bật vẻ dịu dàng, nữ tính của cô. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc áo dài được thiết kế cách điệu với phần cổ yếm màu hồng nhạt, ôm sát cơ thể với phần tà in họa tiết hoa lớn nổi bật. Chiếc áo dài này không chỉ tôn lên vóc dáng thanh thoát mà còn làm nổi bật vẻ dịu dàng, nữ tính của cô. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, cô còn kết hợp chiếc nón lá - biểu tượng quen thuộc của Việt Nam - tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm chất Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, cô còn kết hợp chiếc nón lá - biểu tượng quen thuộc của Việt Nam - tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm chất Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Tại Phố cổ Hội An, Yoo-jin đã ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, cổ kính. Cô nàng dạo bước trên phố, thướt tha trong bộ trang phục màu kem nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo khoác cardigan trắng.(Ảnh: IGNV)
Tại Phố cổ Hội An, Yoo-jin đã ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, cổ kính. Cô nàng dạo bước trên phố, thướt tha trong bộ trang phục màu kem nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo khoác cardigan trắng.(Ảnh: IGNV)
Bức ảnh "ăn điểm" tuyệt đối và gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc cô nàng cưỡi trâu giữa cánh đồng lúa xanh mướt, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một trải nghiệm phổ biến tại vùng nông thôn Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Bức ảnh "ăn điểm" tuyệt đối và gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc cô nàng cưỡi trâu giữa cánh đồng lúa xanh mướt, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một trải nghiệm phổ biến tại vùng nông thôn Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô gái Hàn Quốc đội nón lá, thướt tha trên lưng trâu gợi lên một khung cảnh yên bình, đậm chất làng quê Việt Nam, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô gái Hàn Quốc đội nón lá, thướt tha trên lưng trâu gợi lên một khung cảnh yên bình, đậm chất làng quê Việt Nam, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, cô nàng cũng chia sẻ những khoảnh khắc trải nghiệm ẩm thực Việt khi ghé thăm các khu chợ truyền thống, hay thưởng thức những món ăn khác nhau tại Đà Nẵng. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, cô nàng cũng chia sẻ những khoảnh khắc trải nghiệm ẩm thực Việt khi ghé thăm các khu chợ truyền thống, hay thưởng thức những món ăn khác nhau tại Đà Nẵng. (Ảnh: IGNV)
Được biết, Yoo-jin hiện là một người mẫu, KOL va cũng là một youtuber có tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng thường chia sẻ trải nghiệm du lịch đến nhiều địa phương khác nhau trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Được biết, Yoo-jin hiện là một người mẫu, KOL va cũng là một youtuber có tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng thường chia sẻ trải nghiệm du lịch đến nhiều địa phương khác nhau trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#du lịch Việt Nam #Yoo-jin #áo dài #cưỡi trâu #Đà Nẵng #Hội An

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT