Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 loại quả rớt giá gây sốt thị trường Việt 2025

Kinh doanh

4 loại quả rớt giá gây sốt thị trường Việt 2025

Năm 2025, nhiều loại trái cây ở Việt Nam bất ngờ rớt giá mạnh, chỉ rẻ ngang… rau củ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hồi tháng 5/2025, thanh long tại các vườn ở tỉnh Bình Thuận (cũ), ghi nhận mức giá giảm sâu. Ảnh: Znews
Hồi tháng 5/2025, thanh long tại các vườn ở tỉnh Bình Thuận (cũ), ghi nhận mức giá giảm sâu. Ảnh: Znews
Theo đó, giá thanh long trắng và đỏ cuối vụ nghịch, đầu vụ mùa được thương lái thu mua chỉ ở mức 1.500-3.000 đồng/kg. Ảnh: Znews
Theo đó, giá thanh long trắng và đỏ cuối vụ nghịch, đầu vụ mùa được thương lái thu mua chỉ ở mức 1.500-3.000 đồng/kg. Ảnh: Znews
Thanh long trái to, đẹp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, giá dao động 5.000-6.000 đồng/kg. Ảnh: Kinhtedothi
Thanh long trái to, đẹp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, giá dao động 5.000-6.000 đồng/kg. Ảnh: Kinhtedothi
Giá thanh long lao dốc ngay đầu vụ do một lượng lớn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc bị dồn ứ, xuất phát từ việc thị trường nước này tiêu thụ chậm. Ảnh: Người lao động
Giá thanh long lao dốc ngay đầu vụ do một lượng lớn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc bị dồn ứ, xuất phát từ việc thị trường nước này tiêu thụ chậm. Ảnh: Người lao động
Cũng trong tháng 5, người dân trồng xoài Úc ở huyện Cam Lâm (cũ), (tỉnh Khánh Hòa) đứng ngồi không yên vì hàng nghìn tấn xoài vào vụ thu hoạch nhưng giá giảm sâu, không có người mua. Ảnh: Vietnamnet
Cũng trong tháng 5, người dân trồng xoài Úc ở huyện Cam Lâm (cũ), (tỉnh Khánh Hòa) đứng ngồi không yên vì hàng nghìn tấn xoài vào vụ thu hoạch nhưng giá giảm sâu, không có người mua. Ảnh: Vietnamnet
Theo đó, giá xoài Úc Cam Lâm chỉ ở trung bình chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, tùy vào chất lượng. Ảnh: SGGP
Theo đó, giá xoài Úc Cam Lâm chỉ ở trung bình chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, tùy vào chất lượng. Ảnh: SGGP
Thậm chí, xoài chín rụng đầy gốc cây được nông dân gom làm phân bón. Ảnh: Vietnamnet
Thậm chí, xoài chín rụng đầy gốc cây được nông dân gom làm phân bón. Ảnh: Vietnamnet
Tháng 6 vừa qua, giá mít tại các tỉnh miền Tây giảm gần như chạm đáy, xuống mức 1.000 đồng/kg, thấp nhất trong vòng gần một thập kỷ qua. Ảnh: Công thương
Tháng 6 vừa qua, giá mít tại các tỉnh miền Tây giảm gần như chạm đáy, xuống mức 1.000 đồng/kg, thấp nhất trong vòng gần một thập kỷ qua. Ảnh: Công thương
Dù chấp nhận bán lỗ, song nhiều nhà vườn vẫn không tìm được đầu ra, trái mít chín rụng đầy vườn. Ảnh; Báo Nhân dân
Dù chấp nhận bán lỗ, song nhiều nhà vườn vẫn không tìm được đầu ra, trái mít chín rụng đầy vườn. Ảnh; Báo Nhân dân
Mùa vụ 2025, vải thiều rớt giá mạnh do được mùa lớn. Giá tại vườn có lúc chỉ còn vài nghìn đồng/kg (3.000-10.000 đồng/kg). Ảnh: Ảnh: SGGP
Mùa vụ 2025, vải thiều rớt giá mạnh do được mùa lớn. Giá tại vườn có lúc chỉ còn vài nghìn đồng/kg (3.000-10.000 đồng/kg). Ảnh: Ảnh: SGGP
Một số ít lô vải có bao bì đẹp, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng vẫn giữ được mức giá 25.000–30.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt
Một số ít lô vải có bao bì đẹp, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng vẫn giữ được mức giá 25.000–30.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Giá trái cây giảm mạnh 2025 #Ảnh hưởng thị trường xuất khẩu Trung Quốc #Giá thanh long và xoài lao dốc #Nông sản mùa vụ 2025 #Khó khăn của nông dân trái cây #Giá mít và vải thiều thấp kỷ lục

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT