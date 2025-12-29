Hà Nội

Người dân Thanh Hóa tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

Giải mã

Người dân Thanh Hóa tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

Một hộ dân ở Thanh giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm gồm 1 khỉ mốc và 1 khỉ đuôi dài. Đây đều là các loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 28/12, Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã tuyên truyền, vận động một hộ dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Xuân Thái phát hiện gia đình ông Lê Văn Đ. (ngụ thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) đang nuôi nhốt 2 cá thể khỉ gồm: 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi dài. Ảnh: Công an Nhân dân.
Ông Lê Văn Đ. cho biết đã mua 2 cá thể khỉ quý hiếm trên về nuôi cách đây 2 năm. Sau khi được lực lượng công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã, ông Đ. đã tự nguyện giao 2 cá thể động vật trên. Ảnh: Andaman Kaosung.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái thuộc Vườn quốc gia Bến En tiến hành bàn giao 2 cá thể khỉ quý hiếm trên cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, tái thả về tự nhiên theo quy định. Ảnh: ayuwat.
Khỉ mốc có tên khoa học Macaca assamensis. Đây là loài động vật rừng thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Ảnh: Yu Ching Tam.
Loài khỉ mốc phân bố chủ yếu ở các khu vực rừng núi Nam Á và Đông Nam Á. Chúng có tập tính sống bầy đàn, kiếm ăn ban ngày và phụ thuộc lớn vào môi trường rừng tự nhiên. Ảnh: Cheongweei Gan.
Thức ăn chủ yếu của khỉ mốc gồm quả, lá non, côn trùng, thằn lằn và một số động vật nhỏ. Tuổi thọ của chúng là khoảng 30 năm khi sống trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Yeray Seminario.
Khỉ đuôi dài, tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Subir B. Shakya.
Khi trưởng thành, mỗi con khỉ đuôi dài thường nặng khoảng 6 - 8 kg. Chúng sở hữu bộ lông màu xám, trên đầu có chòm lông mọc ra sau, đuôi dài thòng xuống quá hai chi sau. Ảnh: Jonathan Aguayo.
Giống nhiều loài khỉ khác, khỉ đuôi dài sống theo bầy đàn. Mỗi đàn khoảng 5 - 15 con. Đặc biệt, một số đàn lớn có thể lên tới vài chục cá thể. Ảnh: Robert Gowan.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Bảo vệ động vật quý hiếm #loài khỉ quý hiếm #khỉ mốc #khỉ đuôi dài

