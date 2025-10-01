Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Thanh Hóa lọt top hot girl có vòng 1 nóng bỏng nhất Việt Nam

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân Thanh Hóa lọt top hot girl có vòng 1 nóng bỏng nhất Việt Nam

Hàn Hằng nắm bắt rõ lợi thế của mình, ưu ái cho kiểu bikini 2 mảnh để khoe trọn vòng 1 căng đầy bốc lửa cùng vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa.

Thiên Anh
Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) nổi tiếng từ mạng xã hội với biệt danh “hot girl tạp hóa”. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng phong cách gợi cảm, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) nổi tiếng từ mạng xã hội với biệt danh “hot girl tạp hóa”. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng phong cách gợi cảm, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Hiện tại, Hàn Hằng đã kết hôn với Huyme và có con nhưng vẫn là mỹ nhân nóng bỏng khó thay thế với cư dân mạng.
Hiện tại, Hàn Hằng đã kết hôn với Huyme và có con nhưng vẫn là mỹ nhân nóng bỏng khó thay thế với cư dân mạng.
Bởi lẽ mỹ nhân Thanh Hóa luôn được cư dân mạng ngưỡng mộ về khoản nhan sắc và vóc dáng.
Bởi lẽ mỹ nhân Thanh Hóa luôn được cư dân mạng ngưỡng mộ về khoản nhan sắc và vóc dáng.
Hơn ai hết, Hàn Hằng cũng nắm bắt rõ lợi thế của mình, ưu ái cho kiểu bikini 2 mảnh để khoe trọn vòng 1 căng đầy bốc lửa cùng vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa.
Hơn ai hết, Hàn Hằng cũng nắm bắt rõ lợi thế của mình, ưu ái cho kiểu bikini 2 mảnh để khoe trọn vòng 1 căng đầy bốc lửa cùng vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa.
Làn da trắng mịn và lối makeup cool tone cũng là 1 điểm cộng giúp những bức hình của cô thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích.
Làn da trắng mịn và lối makeup cool tone cũng là 1 điểm cộng giúp những bức hình của cô thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích.
Thậm chí nhiều người còn cho rằng ở Việt Nam khó ai bì kịp Hàn Hằng khoản thả dáng với bikini.
Thậm chí nhiều người còn cho rằng ở Việt Nam khó ai bì kịp Hàn Hằng khoản thả dáng với bikini.
Mỗi lần Hàn Hằng tung ảnh bikini là dân mạng lại trầm trồ
Mỗi lần Hàn Hằng tung ảnh bikini là dân mạng lại trầm trồ
Hàn Hằng là một trong những hot girl "cá kiếm" nhờ tận dụng ngoại hình PR sản phẩm.
Hàn Hằng là một trong những hot girl "cá kiếm" nhờ tận dụng ngoại hình PR sản phẩm.
Hàn Hằng theo đuổi ngành học chẳng liên quan gì đến "niềm đam mê" của cô trên mạng. Cô là cựu sinh viên khoa Thanh nhạc Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Hot girl tốt nghiệp năm 2021.
Hàn Hằng theo đuổi ngành học chẳng liên quan gì đến "niềm đam mê" của cô trên mạng. Cô là cựu sinh viên khoa Thanh nhạc Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Hot girl tốt nghiệp năm 2021.
Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Hàn Hằng #hot girl Việt Nam #vòng 1 nóng bỏng #bikini #thân hình săn chắc #Thanh Hóa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT