Kinh ngạc thành phố ngầm khổng lồ phát lộ 20 năm trước

Kho tri thức

Kinh ngạc thành phố ngầm khổng lồ phát lộ 20 năm trước

Ẩn sâu dưới lòng đất Iran khô hạn, Noushabad (Iran) là minh chứng độc đáo cho trí tuệ và khả năng sinh tồn của con người cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Là một thành phố ngầm quy mô lớn hiếm có. Noushabad không phải một công trình đơn lẻ mà là cả một mạng lưới thành phố ngầm rộng lớn, gồm nhiều tầng hầm, hành lang và phòng chức năng nằm sâu dưới lòng đất. Ảnh: surfiran.com.
Là một thành phố ngầm quy mô lớn hiếm có. Noushabad không phải một công trình đơn lẻ mà là cả một mạng lưới thành phố ngầm rộng lớn, gồm nhiều tầng hầm, hành lang và phòng chức năng nằm sâu dưới lòng đất. Ảnh: surfiran.com.
Được xây dựng từ hơn 1.500 năm trước. Các nhà nghiên cứu cho rằng Noushabad hình thành từ thời đế chế Sassanid (thế kỷ 3–7), nhằm bảo vệ cư dân trước các cuộc xâm lược và khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: tappersia.com.
Được xây dựng từ hơn 1.500 năm trước. Các nhà nghiên cứu cho rằng Noushabad hình thành từ thời đế chế Sassanid (thế kỷ 3–7), nhằm bảo vệ cư dân trước các cuộc xâm lược và khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: tappersia.com.
Có cấu trúc nhiều tầng sâu tới hàng chục mét. Thành phố ngầm gồm ba tầng chính, sâu từ 4 đến hơn 18 mét, được nối với nhau bằng cầu thang hẹp và giếng đứng để kiểm soát di chuyển. Ảnh: tappersia.com.
Có cấu trúc nhiều tầng sâu tới hàng chục mét. Thành phố ngầm gồm ba tầng chính, sâu từ 4 đến hơn 18 mét, được nối với nhau bằng cầu thang hẹp và giếng đứng để kiểm soát di chuyển. Ảnh: tappersia.com.
Thiết kế ưu tiên phòng thủ và bí mật. Lối đi trong Noushabad rất thấp và hẹp, buộc người xâm nhập phải cúi người, trong khi cư dân bản địa dễ dàng di chuyển và phòng thủ hiệu quả. Ảnh: heritagedaily.com.
Thiết kế ưu tiên phòng thủ và bí mật. Lối đi trong Noushabad rất thấp và hẹp, buộc người xâm nhập phải cúi người, trong khi cư dân bản địa dễ dàng di chuyển và phòng thủ hiệu quả. Ảnh: heritagedaily.com.
Hệ thống thông gió cực kỳ thông minh. Dù nằm sâu dưới đất, Noushabad vẫn được cung cấp không khí nhờ các giếng thông gió khéo léo kết nối với bề mặt, đảm bảo sinh hoạt lâu dài cho cư dân. Ảnh: tappersia.com.
Hệ thống thông gió cực kỳ thông minh. Dù nằm sâu dưới đất, Noushabad vẫn được cung cấp không khí nhờ các giếng thông gió khéo léo kết nối với bề mặt, đảm bảo sinh hoạt lâu dài cho cư dân. Ảnh: tappersia.com.
Có các bẫy và cửa đá cổ xưa. Nhiều hành lang được trang bị cửa đá tròn và hốc bẫy, có thể đóng kín hoặc làm kẻ địch mất thăng bằng khi xâm nhập. Ảnh: eavartravel.com.
Có các bẫy và cửa đá cổ xưa. Nhiều hành lang được trang bị cửa đá tròn và hốc bẫy, có thể đóng kín hoặc làm kẻ địch mất thăng bằng khi xâm nhập. Ảnh: eavartravel.com.
Từng là nơi trú ẩn tạm thời của cộng đồng. Noushabad không dùng để ở thường xuyên mà là nơi dân cư lánh nạn trong thời gian ngắn, mang theo lương thực, nước và vật dụng thiết yếu. Ảnh: itto.org.
Từng là nơi trú ẩn tạm thời của cộng đồng. Noushabad không dùng để ở thường xuyên mà là nơi dân cư lánh nạn trong thời gian ngắn, mang theo lương thực, nước và vật dụng thiết yếu. Ảnh: itto.org.
Chỉ được phát hiện lại vào cuối thế kỷ 20. Thành phố ngầm Noushabad bị lãng quên trong nhiều thế kỷ và chỉ tình cờ được phát hiện lại năm 2006 khi người dân đào giếng, mở ra kho tàng khảo cổ đặc biệt. Ảnh: eavartravel.com.
Chỉ được phát hiện lại vào cuối thế kỷ 20. Thành phố ngầm Noushabad bị lãng quên trong nhiều thế kỷ và chỉ tình cờ được phát hiện lại năm 2006 khi người dân đào giếng, mở ra kho tàng khảo cổ đặc biệt. Ảnh: eavartravel.com.
T.B (tổng hợp)
#Thành phố ngầm cổ đại #Hệ thống phòng thủ dưới đất #Kiến trúc thời Sassanid #Hệ thống thông gió cổ đại #Nơi trú ẩn tạm thời #Khám phá khảo cổ Iran

