Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
‘IT girl’ Wyn Anh chào những ngày cuối năm với bộ ảnh áo dài duyên dáng

Cộng đồng trẻ

‘IT girl’ Wyn Anh chào những ngày cuối năm với bộ ảnh áo dài duyên dáng

Trên trang cá nhân, nàng 'IT girl' đình đám Wyn Anh đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ với bộ ảnh áo dài khoe nhan sắc ngọt ngào và thanh tú giữa lòng Hà Nội.

Trầm Phương
Wyn Anh (tên thật là Đỗ Quỳnh Anh, sinh năm 2005) từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong giới trẻ nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê và gu thời trang dẫn đầu xu hướng. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa "gây bão" mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh với phong cách "nàng thơ" đầy dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh (tên thật là Đỗ Quỳnh Anh, sinh năm 2005) từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong giới trẻ nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê và gu thời trang dẫn đầu xu hướng. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa "gây bão" mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh với phong cách "nàng thơ" đầy dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh chọn cho mình bộ áo dài mang sắc đỏ rực rỡ - biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng trong dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: IGNV)
Wyn Anh chọn cho mình bộ áo dài mang sắc đỏ rực rỡ - biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng trong dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo dài cách tân với phần tay bồng nhẹ nhàng và chất liệu voan mềm mại giúp cô nàng vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo dài cách tân với phần tay bồng nhẹ nhàng và chất liệu voan mềm mại giúp cô nàng vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào trong trẻo, nhấn vào đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng càng làm tôn lên những đường nét thanh tú của nàng hot girl. Nhiều người hâm mộ đã không ngớt lời khen ngợi, ví cô nàng như một "búp bê sống" bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào trong trẻo, nhấn vào đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng càng làm tôn lên những đường nét thanh tú của nàng hot girl. Nhiều người hâm mộ đã không ngớt lời khen ngợi, ví cô nàng như một "búp bê sống" bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một góc phố nhỏ mang đậm dấu ấn nghệ thuật của Hà Nội, nơi trưng bày những bức tranh sơn dầu về phong cảnh và con người Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại một góc phố nhỏ mang đậm dấu ấn nghệ thuật của Hà Nội, nơi trưng bày những bức tranh sơn dầu về phong cảnh và con người Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa tà áo dài đỏ nổi bật cùng những cành tuyết mai trắng muốt - loài hoa đặc trưng của mùa xuân miền Bắc - đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và đậm chất thơ. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa tà áo dài đỏ nổi bật cùng những cành tuyết mai trắng muốt - loài hoa đặc trưng của mùa xuân miền Bắc - đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và đậm chất thơ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đứng tạo dáng bên những bức họa, Wyn Anh còn xuất hiện đầy duyên dáng trên chiếc xích lô - một nét văn hóa đặc trưng của thủ đô. Những chi tiết nhỏ như chiếc bàn gỗ cũ, bình hoa gốm hay những bức chân dung nghệ thuật làm nền đã giúp bộ ảnh mang một màu sắc hoài niệm nhưng vẫn rất thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đứng tạo dáng bên những bức họa, Wyn Anh còn xuất hiện đầy duyên dáng trên chiếc xích lô - một nét văn hóa đặc trưng của thủ đô. Những chi tiết nhỏ như chiếc bàn gỗ cũ, bình hoa gốm hay những bức chân dung nghệ thuật làm nền đã giúp bộ ảnh mang một màu sắc hoài niệm nhưng vẫn rất thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Chỉ sau vài giờ đăng tải trên trang Instagram cá nhân (@wyn.anh), bộ ảnh đã nhanh chóng thu về hơn 111.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận tương tác. Dưới bài viết, cư dân mạng để lại nhiều lời khen có cánh: "Xinh phát điên luôn", "Nhìn muốn mua liền 10 bộ áo dài giống chị", "Đúng chuẩn nàng thơ ngày Tết". (Ảnh: IGNV)
Chỉ sau vài giờ đăng tải trên trang Instagram cá nhân (@wyn.anh), bộ ảnh đã nhanh chóng thu về hơn 111.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận tương tác. Dưới bài viết, cư dân mạng để lại nhiều lời khen có cánh: "Xinh phát điên luôn", "Nhìn muốn mua liền 10 bộ áo dài giống chị", "Đúng chuẩn nàng thơ ngày Tết". (Ảnh: IGNV)
Với bộ ảnh này, Wyn Anh không chỉ khẳng định vị thế "IT girl" hàng đầu của mình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc lựa chọn áo dài để du xuân. (Ảnh: IGNV)
Với bộ ảnh này, Wyn Anh không chỉ khẳng định vị thế "IT girl" hàng đầu của mình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc lựa chọn áo dài để du xuân. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp hiện đại và giá trị truyền thống đã giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ những ngày cuối năm. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp hiện đại và giá trị truyền thống đã giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ những ngày cuối năm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Wyn Anh #áo dài #Tết #Hà Nội #hot girl #du xuân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT