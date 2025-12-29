Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/12: Bạch Dương tụ phúc, phú quý bất ngờ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/12, Bạch Dương tài lộc lý tưởng, sự nghiệp ổn định. Thiên Bình chú ý chi tiêu, đừng sĩ diện hão kẻo thiệt thân.
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc.
Đây là bằng chứng lâu đời nhất cho thấy, con người cổ xưa từng sử dụng xương cá voi để chế tạo công cụ cách đây từ 14.000 đến 20.000 năm trước.
Vẫn giữ vững phong cách trong trẻo, nhẹ nhàng đã làm nên thương hiệu, Trịnh Hà Vi vừa tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 25 khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.
Hyundai đang rục rịch chuẩn bị cho sự xuất hiện của mẫu Tucson 2027, một bản phác họa kỹ thuật số đến từ nhóm Digimods Design đã mang đến cái nhìn thú vị hơn.
Biệt thự của Ngọc Loan The Face khiến nhiều người xuýt xoa bởi sự bề thế với cầu thang rộng, nội thất đều lung linh và đắt tiền.
Xuân Lan khiến netizen chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Thiên Ân tuổi 12. Cô bé gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật.
Không rực rỡ, không ồn ào, mùa hoa ban trắng về khiến Đà Lạt chậm lại, khoác lên phố núi nét đẹp trong veo giữa tiết trời đông.
SoundPEATS Q3 Pro khuấy động phân khúc tai nghe dưới 500k với chống ồn -38dB, Bluetooth 6.0, pin 42 giờ và âm thanh vòm 360 độ.
Khép lại năm cũ, Tiktoker Mèo Trái Đất vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi chính thức sở hữu xế hộp sang trọng, đánh dấu một năm 2025 thành công rực rỡ.
Việc Zalo yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản dịch vụ mới, nếu từ chối sẽ bị xoá tài khoản sau 45 ngày, đang gây tranh cãi gay gắt.
Dù vận hạn khó khăn năm 2026, việc giữ tâm an, cẩn trọng và kiên nhẫn sẽ giúp các con giáp biến thách thức thành cơ hội phát triển.
Các nhà khảo cổ học ở Hàn Quốc tìm thấy một chiếc vương miện 1.400 năm tuổi được trang trí bằng cánh bọ cánh cứng quý hiếm.
Hai nhà thám hiểm hang động đang khám phá một hang động hẻo lánh ở Mexico thì tình cờ phát hiện ra một kho báu cổ vật có niên đại ít nhất 500 năm.
Mẫu xe sedan cỡ D Ford Mondeo 2026 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc và Trung Đông đã nhận được nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Hãng xe Triumph vừa chính thức giới thiệu mẫu Tracker 400 tại Vương quốc Anh, mở rộng lựa chọn cho người dùng trong phân khúc môtô cỡ nhỏ 400cc cơ bản.
Mark Zuckerberg đang đặt cược 50 tỷ USD để biến Meta thành nền tảng AI cho hàng tỷ người, qua đó “siêu nạp” cỗ máy quảng cáo sau cú trượt metaverse.
Chiếc bình cổ có thể liên quan đến người chăn cừu hoặc lữ khách, hé lộ bí ẩn về cuộc sống của người xưa trong vùng núi cao Bernese Alps.
Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập (Uromastyx aegyptia) là loài bò sát sa mạc cổ xưa, nổi bật với ngoại hình dữ dằn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Từ loài cây mọc bờ rào, dâm bụt trở thành cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, nhiều cây giá lên tới cả trăm triệu đồng.
Xuất hiện trong loạt sân khấu mới, Trang Pháp tiếp tục khẳng định đẳng cấp “chị đẹp” khi mang đến màn trình diễn bùng nổ cả phần nghe lẫn phần nhìn.