Jeong Soyeon gây sốt với bộ ảnh Noel trong Heroines through my lens

Số hóa

Nữ chính Jeong Soyeon của game hẹn hò Heroines through my lens bất ngờ tung loạt ảnh Giáng Sinh, nhanh chóng khiến cộng đồng game thủ “dậy sóng”.

Nhân dịp Giáng Sinh, Jeong Soyeon - nữ chính nổi bật của tựa game hẹn hò Heroines through my lens - đã khiến cộng đồng game thủ không khỏi xôn xao khi tung loạt ảnh mới.
Ngay sau khi xuất hiện, bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn Steam nhờ sức hút đặc biệt của “waifu quốc dân” này.
Trong game, Soyeon ghi điểm nhờ những tương tác nhẹ nhàng và cảm xúc chân thực, còn ngoài đời cô tiếp tục gây ấn tượng bằng thần thái cuốn hút.
Gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô trở thành tâm điểm chú ý trong mùa lễ hội.
Loạt ảnh Giáng Sinh được xây dựng với tông màu ấm áp, kết hợp trang phục mang không khí Noel, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa nổi bật.
Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng bộ ảnh mang lại cảm giác “hẹn hò đời thực”, đúng tinh thần của Heroines through my lens.
Bên cạnh sự yêu thích, hình ảnh gợi cảm của Soyeon cũng làm dấy lên những tranh luận trái chiều về ranh giới giữa nghệ thuật và tính thương mại.
Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, không thể phủ nhận Jeong Soyeon vẫn là gương mặt giúp Heroines through my lens giữ được sức nóng trong cộng đồng game thủ dịp cuối năm.
Thiên Trang (TH)
