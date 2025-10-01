Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ái nữ nhà cựu danh thủ bóng đá Việt gây thương nhớ nhờ nhan sắc ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Ái nữ nhà cựu danh thủ bóng đá Việt gây thương nhớ nhờ nhan sắc ngọt ngào

Cô gái Nghệ An từng hot rần rần trên mạng nhờ nhan sắc ngọt ngào và truyền thống gia đình toàn cầu thủ nổi tiếng.

Thiên Anh
Sinh ra trong đình có truyền thống bóng đá nổi tiếng với nhiều thế hệ cống hiến cho sân cỏ, Văn Doanh Nhi sớm mang trong mình niềm tự hào và bản lĩnh từ cha ông.
Sinh ra trong đình có truyền thống bóng đá nổi tiếng với nhiều thế hệ cống hiến cho sân cỏ, Văn Doanh Nhi sớm mang trong mình niềm tự hào và bản lĩnh từ cha ông.
Bố của Doanh Nhi là Văn Sỹ Thủy – cựu tuyển thủ quốc gia, từng để lại dấu ấn trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, ông nội – Văn Sỹ Chi là một tượng đài của bóng đá Việt Nam thập niên 60–70.
Bố của Doanh Nhi là Văn Sỹ Thủy – cựu tuyển thủ quốc gia, từng để lại dấu ấn trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, ông nội – Văn Sỹ Chi là một tượng đài của bóng đá Việt Nam thập niên 60–70.
Thừa hưởng máu thể thao từ gia đình, nhưng Doanh Nhi lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Hiện tại, cô là MC quen thuộc trên sóng truyền hình Nghệ An với các chương trình “Thời sự”, “Nghệ An ngày mới”, “Nhịp sống 24h”, “Bản tin thời tiết”.
Thừa hưởng máu thể thao từ gia đình, nhưng Doanh Nhi lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Hiện tại, cô là MC quen thuộc trên sóng truyền hình Nghệ An với các chương trình “Thời sự”, “Nghệ An ngày mới”, “Nhịp sống 24h”, “Bản tin thời tiết”.
Giọng nói truyền cảm, phong thái chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống tự tin đã giúp Doanh Nhi nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.
Giọng nói truyền cảm, phong thái chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống tự tin đã giúp Doanh Nhi nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.
Không chỉ có tài năng, Doanh Nhi còn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong veo, đậm chất Á Đông.
Không chỉ có tài năng, Doanh Nhi còn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong veo, đậm chất Á Đông.
Trong một khoảnh khắc xuất hiện trên truyền hình Doanh Nhi từng gây sốt mạng xã hội và trở thành cái tên được nhiều người theo dõi.
Trong một khoảnh khắc xuất hiện trên truyền hình Doanh Nhi từng gây sốt mạng xã hội và trở thành cái tên được nhiều người theo dõi.
Cuộc sống đời thường Doanh Nhi thường xuyên diện bộ đồ tiểu thư, nhẹ nhàng, nữ tính.
Cuộc sống đời thường Doanh Nhi thường xuyên diện bộ đồ tiểu thư, nhẹ nhàng, nữ tính.
Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng cùng phong thái tự tin, thanh lịch của Doanh Nhi đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng.
Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng cùng phong thái tự tin, thanh lịch của Doanh Nhi đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng.
Nữ MC Đài truyền hình Nghệ An khá kín tiếng trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô nàng đăng tải những bức hình cuộc sống hàng ngày, nhận về nhiều lời khen từ người theo dõi.
Nữ MC Đài truyền hình Nghệ An khá kín tiếng trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô nàng đăng tải những bức hình cuộc sống hàng ngày, nhận về nhiều lời khen từ người theo dõi.
Ngoài công việc tại Đài truyền hình, người đẹp còn làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Ngoài công việc tại Đài truyền hình, người đẹp còn làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#cựu danh thủ bóng đá Việt #áo nữ #nhan sắc ngọt ngào #gia đình thể thao #hot girl Việt Nam #Nghệ An

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT