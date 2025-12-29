Bằng chứng người tiền sử dùng xương cá voi chế tạo công cụ

Đây là bằng chứng lâu đời nhất cho thấy, con người cổ xưa từng sử dụng xương cá voi để chế tạo công cụ cách đây từ 14.000 đến 20.000 năm trước.