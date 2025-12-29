Hà Nội

Bằng chứng người tiền sử dùng xương cá voi chế tạo công cụ

Kho tri thức

Bằng chứng người tiền sử dùng xương cá voi chế tạo công cụ

Đây là bằng chứng lâu đời nhất cho thấy, con người cổ xưa từng sử dụng xương cá voi để chế tạo công cụ cách đây từ 14.000 đến 20.000 năm trước.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong nhiều thập kỷ, hàng chục công cụ bằng xương thời tiền sử đã được thu thập từ các hang động trên khắp nước Pháp và Tây Ban Nha. Những công cụ này được sử dụng để săn tuần lộc và bò rừng. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Trong nhiều thập kỷ, hàng chục công cụ bằng xương thời tiền sử đã được thu thập từ các hang động trên khắp nước Pháp và Tây Ban Nha. Những công cụ này được sử dụng để săn tuần lộc và bò rừng. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Và các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghi ngờ rằng, chúng được làm từ xương cá voi. Nhưng giả thuyết này của họ chỉ được xác nhận gần đây, khi một nghiên cứu khảo cổ mới về các hiện vật này khẳng định, chúng không chỉ được làm từ xương cá voi, mà còn là những công cụ bằng xương cá voi cổ nhất từng được ghi nhận. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Và các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghi ngờ rằng, chúng được làm từ xương cá voi. Nhưng giả thuyết này của họ chỉ được xác nhận gần đây, khi một nghiên cứu khảo cổ mới về các hiện vật này khẳng định, chúng không chỉ được làm từ xương cá voi, mà còn là những công cụ bằng xương cá voi cổ nhất từng được ghi nhận. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Được chế tác bởi người tiền sử thuộc Thời Kỳ Đồ Đá cách đây từ 14.000 đến 20.000 năm trước, những bộ xương này dường như được lấy từ những con cá voi dạt vào bờ biển thuộc Tây Ban Nha và Pháp ngày nay. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Được chế tác bởi người tiền sử thuộc Thời Kỳ Đồ Đá cách đây từ 14.000 đến 20.000 năm trước, những bộ xương này dường như được lấy từ những con cá voi dạt vào bờ biển thuộc Tây Ban Nha và Pháp ngày nay. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Những công cụ đơn giản này là một ví dụ hấp dẫn về cách người tiền sử tương tác với môi trường biển của họ. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Những công cụ đơn giản này là một ví dụ hấp dẫn về cách người tiền sử tương tác với môi trường biển của họ. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Theo một công trình được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điều này, bằng cách kiểm tra 83 công cụ bằng xương đã được tìm thấy trước đó trong 26 hang động và hốc đá dọc theo Vịnh Biscay ở Pháp và Tây Ban Nha. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Theo một công trình được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điều này, bằng cách kiểm tra 83 công cụ bằng xương đã được tìm thấy trước đó trong 26 hang động và hốc đá dọc theo Vịnh Biscay ở Pháp và Tây Ban Nha. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghi ngờ rằng, những công cụ bằng xương này được làm từ xương cá voi, nhưng giờ đây họ đã tiến hành xác nhận giả thuyết này, xác định loài cá voi và tính toán tuổi của các công cụ bằng xương. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghi ngờ rằng, những công cụ bằng xương này được làm từ xương cá voi, nhưng giờ đây họ đã tiến hành xác nhận giả thuyết này, xác định loài cá voi và tính toán tuổi của các công cụ bằng xương. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích trình tự protein collagen để xác định xem các công cụ này đến từ loài động vật nào. Họ phát hiện ra rằng, 83 công cụ bằng xương được "xác nhận là của cá voi”. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích trình tự protein collagen để xác định xem các công cụ này đến từ loài động vật nào. Họ phát hiện ra rằng, 83 công cụ bằng xương được "xác nhận là của cá voi”. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Hơn nữa, các nhà khoa học đã có thể xác định được các loài cá voi cụ thể trong số các công cụ làm từ xương cá voi này. Phân tích cho thấy chúng được làm từ xương của cá nhà táng, cá voi vây, cá voi xanh và cá voi xám. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Hơn nữa, các nhà khoa học đã có thể xác định được các loài cá voi cụ thể trong số các công cụ làm từ xương cá voi này. Phân tích cho thấy chúng được làm từ xương của cá nhà táng, cá voi vây, cá voi xanh và cá voi xám. Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ cho thấy, những công cụ bằng xương cá voi thời tiền sử này có niên đại từ 14.000 đến 20.000 năm trước, điều này khiến chúng trở thành "bằng chứng lâu đời nhất về việc chế tác xương cá voi theo hiểu biết của chúng ta". Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ cho thấy, những công cụ bằng xương cá voi thời tiền sử này có niên đại từ 14.000 đến 20.000 năm trước, điều này khiến chúng trở thành "bằng chứng lâu đời nhất về việc chế tác xương cá voi theo hiểu biết của chúng ta". Ảnh: @Jean-Marc Pétillon.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
