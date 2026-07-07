Hợp đồng 6 tỷ USD đánh dấu 'bước tiến lớn' cho tiêm kích GCAP

Anh, Ý, Nhật bất ngờ trao hợp đồng 4,6 tỷ bảng Anh (6,1 tỷ USD) cho các tập đoàn hàng không quốc gia của mình để cùng phát triển máy bay chiến đấu GCAP.

Nhật Bản, Ý và Vương quốc Anh vừa trao hợp đồng phát triển trị giá 4,6 tỷ bảng Anh (6,1 tỷ USD) cho các doanh nghiệp quốc gia của mình để chế tạo máy bay chiến đấu GCAP, chỉ vài ngày sau khi Vương quốc Anh giải ngân khoản tiền quan trọng nhằm thúc đẩy dự án này sau nhiều tháng bị đình trệ.

Ba quốc gia này cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ký hợp đồng kéo dài 18 tháng với Edgewing, liên danh công nghiệp tập hợp các doanh nghiệp tham gia chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

GCAP - Chương trình chiến đấu cơ thế hệ 6 đầy tham vọng của 3 nước Anh, Ý, Nhật.

Thông báo được đưa ra ba ngày sau khi Vương quốc Anh công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP) bị trì hoãn, trong đó có khoản ngân sách dành cho dự án máy bay chiến đấu này.

“Hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh sẽ cho phép hoàn thành giai đoạn phát triển ý tưởng và đánh giá nâng cao của chương trình, đồng thời thúc đẩy thiết kế chi tiết và phát triển chung,” cơ quan điều phối chương trình của ba quốc gia cho biết.

Trong thời gian chờ đợi DIP được công bố vào mùa xuân năm nay, các đối tác đã ký hợp đồng tạm thời trị giá 686 triệu bảng Anh với các doanh nghiệp để duy trì tiến độ công việc đến ngày 30/6.

DIP được công bố đúng ngày hợp đồng tạm thời hết hạn – đã cam kết dành 8,6 tỷ bảng Anh (11,4 tỷ USD) cho chương trình trong bốn năm tới, vượt mức dự kiến 6 tỷ bảng Anh.

Việc Vương quốc Anh chậm giải ngân cho dự án GCAP đã vấp phải chỉ trích từ phía Nhật Bản, quốc gia đang nóng lòng muốn đưa máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu vào hoạt động đúng kế hoạch vào năm 2035.

Thủ tướng Nhật Bản được cho là đã đe dọa hủy chuyến thăm dự kiến tới Vương quốc Anh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 nếu Vương quốc Anh không cam kết tài trợ cho dự án.

Với hơn 6 tỷ USD vừa được ký kết với kỳ vọng tạo "bước tiến lớn" cho chương trình GCAP.

Việc ký kết hợp đồng diễn ra chỉ vài ngày trước khi Triển lãm Hàng không Farnborough của Vương quốc Anh khai mạc trong tháng này.

Bộ trưởng Mua sắm Quốc phòng Vương quốc Anh, ông Luke Pollard, gọi hợp đồng này là “bước tiến lớn hướng tới việc bàn giao” dự án GCAP.

Ông nói thêm: “Cột mốc này củng cố quan hệ đối tác với các đồng minh quốc tế, hỗ trợ hàng nghìn việc làm có tay nghề cao trên khắp Vương quốc Anh, đồng thời cung cấp cho Không quân Hoàng gia những công cụ cần thiết để bảo vệ đất nước, tất cả đều được hậu thuẫn bởi cam kết 8,6 tỷ bảng Anh trong kế hoạch đầu tư quốc phòng.”

Edgewing, liên danh công nghiệp điều phối chương trình, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu của 3 nước gồm BAE Systems, Leonardo và Công ty Phát triển Công nghiệp Hàng không Nhật Bản (JAIEC).

Edgewing hiện dự kiến sẽ ký các hợp đồng riêng với các liên danh ba quốc gia phụ trách mảng điện tử và động cơ của máy bay chiến đấu.