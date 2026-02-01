Hà Nội

Quân sự

Nga-Ấn tiến gần đến hợp tác sản xuất tiêm kích Su-57 thế hệ 5

Các cuộc đàm phán kỹ thuật nâng cao giữa Nga và Ấn Độ về sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, mở ra tương lai hợp tác quốc phòng lâu dài.

Nguyễn Cúc

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đã bước vào giai đoạn kỹ thuật nâng cao, theo Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha. Ông cho biết hai bên đang tập trung vào các vấn đề kỹ thuật cốt lõi, đồng thời nhấn mạnh rằng một hợp đồng như vậy có thể định hình hợp tác công nghiệp - quốc phòng Nga-Ấn trong nhiều thập kỷ tới.

Theo lãnh đạo UAC, trọng tâm đàm phán là phương án sản xuất Su-57 ngay tại Ấn Độ, tận dụng các cơ sở hiện đang lắp ráp Su-30MKI. Nga bày tỏ sẵn sàng tối đa hóa tỷ lệ nội địa hóa, bao gồm tích hợp hệ thống, cảm biến và khí tài do Ấn Độ phát triển. Cách tiếp cận này phù hợp trực tiếp với các sáng kiến “Make in India” và “Ấn Độ Tự cường”, vốn nhằm xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ cho New Delhi.

article-697c6f3e6d1cd1-32371112.png
Quá trình sản xuất tiêm kích Su-57 tại Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur

Tháng 7/2025, Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận các cuộc thương lượng về Su-57 vẫn tiếp diễn nhưng nhấn mạnh tính nhạy cảm của tiến trình. Theo ông, thông tin chỉ được công bố khi đạt đến các mốc chính thức như phê duyệt nhu cầu, phát hành hồ sơ mời thầu hoặc ký kết hợp đồng. Đến tháng 11/2025, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov tiếp tục khẳng định “công việc chuyên sâu” đang được triển khai, trong đó phiên bản Su-57E có thể trở thành nền tảng cho chương trình tiêm kích thế hệ 5 của Ấn Độ.

Sự quan tâm ngày càng lớn của New Delhi đối với Su-57 diễn ra trong bối cảnh năng lực không chiến của Không quân Ấn Độ chịu sức ép gia tăng. Một số đánh giá cho rằng tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, dù hiện đại, đã không đáp ứng đầy đủ kỳ vọng trong các cuộc đụng độ với Pakistan hồi tháng 5/2025. Trong khi đó, Trung Quốc đã đưa tiêm kích thế hệ 5 J-20 vào biên chế từ năm 2017 và nhanh chóng mở rộng quy mô, tạo ra khoảng cách rõ rệt về công nghệ và số lượng trong khu vực.

Hiện nay, xương sống của Không quân Ấn Độ vẫn là Su-30MKI. Dòng tiêm kích này từng được đánh giá rất cao khi đi vào hoạt động từ năm 2002, nhưng đang dần bộc lộ hạn chế trước các tiêm kích hiện đại của Trung Quốc và Pakistan, trong đó có J-10C. Điều này khiến nhu cầu chuyển sang tiêm kích tàng hình thế hệ mới trở nên cấp bách.

article-697c6f98bae0d4-10099750.jpg
Các tiêm kích Su-30MKI (phía trước) và Rafale của Không quân Ấn Độ

Theo truyền thông Ấn Độ, một thỏa thuận Su-57 tiềm năng có thể khởi đầu bằng việc mua hai phi đội sản xuất tại Nga, mỗi phi đội khoảng 20 máy bay, sau đó năm phi đội tiếp theo sẽ được lắp ráp trong nước. Mô hình này tương tự chương trình Su-30MKI trước đây, vốn bắt đầu bằng nhập khẩu rồi chuyển sang sản xuất nội địa, trước khi mở rộng quy mô lên hơn 270 chiếc.

Đáng chú ý, Nga từng đưa ra đề xuất chưa từng có tiền lệ khi sẵn sàng cho phép Ấn Độ tiếp cận mã nguồn Su-57, trao quyền tự chủ cao trong vận hành, nâng cấp và tùy biến. Nếu được hiện thực hóa, thỏa thuận này không chỉ giúp Không quân Ấn Độ bước vào kỷ nguyên tiêm kích thế hệ 5, mà còn có thể mở đường cho các biến thể Su-57 “Made in India” tham gia thị trường xuất khẩu trong tương lai.

Military Watch
Link bài gốc
https://militarywatchmagazine.com/article/russian-indian-talks-57advanced-technical
