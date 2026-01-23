Hà Nội

Quân sự

Ý "hụt hơi" vì theo Anh, Nhật Bản nuôi tham vọng tiêm kích thế hệ 6

Chi phí mà nước này bỏ ra cho việc thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu GCAP ba nước đã tăng gấp ba lần.

Tuệ Minh

Bộ trưởng Quốc phòng Ý cho biết trước Quốc hội rằng chi phí mà nước này bỏ ra cho việc thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu GCAP ba nước đã tăng gấp ba lần, từ 6 tỷ euro lên 18,6 tỷ euro — tương đương từ 7 tỷ đô la lên 21,8 tỷ đô la — trong 5 năm qua.

Việc công bố tăng giá được đưa ra trong một yêu cầu gửi đến quốc hội để phê chuẩn khoản chi trả, điều này đã gây ra sự chỉ trích từ đảng Năm Sao đối lập của Ý.

gcap-capabilities-infographic-1024x722.png
Chương trình chiến đấu cơ đầy tham vọng của 3 nước Anh, Ý, Nhật.

"Đây là chương trình tốn kém nhất trong lịch sử quân đội Ý, vượt qua chương trình F-35 với kinh phí 18 tỷ euro dành cho 90 máy bay", các nghị sĩ thuộc đảng Năm Sao tuyên bố trong một thông cáo.

Ý là thành viên cùng với Anh và Nhật Bản của nhóm máy bay chiến đấu GCAP thế hệ thứ sáu, với mục tiêu đưa loại máy bay phản lực mới vào hoạt động năm 2035.

Văn bản nêu rõ mức giá mới cho phần đóng góp của Ý trong chương trình này đã được gửi đến ủy ban quốc phòng của Thượng viện Ý trong tháng này, nơi dự kiến ​​sẽ được thảo luận vào thứ Ba trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu thông qua văn bản, có thể là vào tuần tới.

Văn kiện này cũng sẽ được Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện bỏ phiếu. Nhiều khả năng văn kiện sẽ được thông qua tại cả hai ủy ban do chính phủ liên minh của ông Meloni nắm giữ đa số tại cả hai.

Tài liệu này là bản cập nhật của phiên bản trước đó đã được trình lên quốc hội vào năm 2021, trong đó nêu rõ Ý sẽ chi ra 6 tỷ euro để trang trải phần đóng góp của mình vào Giai đoạn 1 và 2 của chương trình - lần lượt là 'Đánh giá Khái niệm và Thiết kế Sơ bộ', tiếp theo là 'Phát triển Toàn diện'.

uk-6th-generation-fighter-jet-gcap-tempest-scaled.jpg
Các quan chức 3 nước tham quan một mẫu mô hình tiêm kích thế hệ 6 đang được nghiên cứu, phát triển.

Tài liệu mới nêu rõ khoản chi phí, “ban đầu được ước tính là 6 tỷ euro cho giai đoạn 1 và 2 của chương trình, nay đã được cập nhật có tính đến sự gia tăng chi phí trong việc hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm, phát triển và thiết kế, lên ước tính 18,6 tỷ euro (theo giá năm 2025).”

Tài liệu mà Defense News đã xem được cho biết rằng 2 tỷ euro kinh phí đã được đảm bảo, một phần đủ để trang trải Giai đoạn 1. Do đó, cần thêm 16,6 tỷ euro nữa để hoàn thành Giai đoạn 1 và 2, tài liệu cho biết thêm.

Văn bản này bao gồm yêu cầu phê duyệt khoản tài trợ trị giá 8,8 tỷ euro, được giải ngân hàng năm cho đến năm 2037.

Theo tài liệu, số tiền còn lại 7,8 tỷ euro cần thiết để đạt tổng số 16,6 tỷ euro sẽ được thu xếp vào một thời điểm trong tương lai.

Trong tuyên bố của mình, đảng Năm Sao viết: “Chúng tôi không nghi ngờ giá trị của chương trình này, nhưng không thể chấp nhận việc các ủy ban quốc hội của chúng ta bị lợi dụng như những máy phát tiền, phung phí hàng tỷ đồng như nước lã, mà không hề đưa ra lời giải thích sâu sắc và chi tiết về sự gia tăng khổng lồ trong chi phí dự kiến ​​này.”

Trong cuộc gặp ngày 16 tháng 1 tại Tokyo giữa Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai nhà lãnh đạo đã “bày tỏ sự hài lòng về tiến độ của Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP)” và khẳng định “tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu bàn giao chiếc máy bay đầu tiên vào năm 2035”.

Quân sự

Indonesia tiếp nhận lô tiêm kích Rafale đầu tiên từ Pháp

Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.

1-4151.png
Mới đây, Lực lượng Không quân Indonesia (TNI AU) đã chính thức tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp. Ảnh: @ELMObrokenWings.
2-8809.png
Chúng là 3 trong 42 chiếc do Chính phủ Indonesia đặt hàng trước đó tại cơ sở của Dassault Aviation ở Mérignac, Bordeaux, Pháp vào ngày 28 tháng 11 năm 2025. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Xem chi tiết

Quân sự

Trung Quốc xác nhận chiến đấu thành công của tiêm kích xuất khẩu J-10CE

J-10CE của Trung Quốc lần đầu tham chiến, góp phần trong xung đột Ấn Độ-Pakistan, mở ra bước tiến mới cho ngành hàng không quân sự.

Cơ quan Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) mới đây xác nhận tiêm kích xuất khẩu J-10CE đã đạt kết quả chiến đấu đầu tiên trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chính thức thừa nhận một dòng máy bay chiến đấu xuất khẩu của Trung Quốc được sử dụng thành công trong thực chiến.

Dù không công bố thời gian, địa điểm hay danh tính mục tiêu, tuyên bố này được giới quan sát quốc tế đánh giá là ám chỉ cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan bùng phát vào tháng 5/2025, khi Không quân Pakistan (PAF) triển khai các phi đội J-10CE thực hiện nhiệm vụ phòng không và đánh chặn.

Xem chi tiết

Quân sự

Pakistan và Ả Rập Xê Út “đổi nợ lấy tiêm kích”

Pakistan và Ả Rập Xê Út tiến hành đàm phán chuyển 2 tỷ USD nợ tài chính thành hợp đồng JF-17, mở ra hướng liên kết mới giữa hợp tác quân sự.

1-anh-army-recognition.jpg
Theo hãng tin Al Jazeera đưa tin ngày 9/1, Pakistan và Ả Rập Xê Út đang tiến hành các cuộc đàm phán kín, nhằm chuyển đổi khoảng 2 tỷ USD tiền vay, thành một thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn. Động thái này phản ánh nỗ lực tái cấu trúc quan hệ tài chính theo hướng gắn chặt hơn với hợp tác quân sự dài hạn.
2-anh-wikipedia.jpg
Trọng tâm của thỏa thuận được đề xuất là máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ JF-17 Thunder, cùng các gói vũ khí, huấn luyện và bảo trì đi kèm. Tổng giá trị hợp đồng có thể mở rộng lên tới 4 tỷ USD, qua đó không chỉ tăng cường năng lực không quân mà còn định hình lại chiều sâu liên minh chiến lược giữa hai quốc gia.
Xem chi tiết

