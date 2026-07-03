Honda Việt Nam tăng giá 17 mẫu xe máy, cao nhất 200.000 đồng

Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã công bố bảng giá bán lẻ đề xuất mới áp dụng từ ngày 1/7 đối với hầu hết các dòng xe máy đang phân phối trên thị trường.

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Theo Honda Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán xuất phát từ biến động của giá nguyên vật liệu trên thị trường toàn cầu. Hãng cho biết đây là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, buộc doanh nghiệp phải cập nhật giá bán nhằm duy trì chất lượng sản phẩm trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.

Đợt điều chỉnh lần này tác động đến 17 mẫu xe với tổng cộng 47 phiên bản, trong đó 46 phiên bản tăng giá và chỉ một phiên bản được điều chỉnh giảm.

Honda Việt Nam tăng giá 17 mẫu xe máy, cao nhất 700.000 đồng.

Theo công bố của hãng, mức điều chỉnh tăng dao động từ 98.182 đồng đến 200.000 đồng, trong khi phiên bản duy nhất giảm giá có mức giảm 300.000 đồng. Danh mục xe được điều chỉnh trải rộng từ các mẫu xe số phổ thông đến những dòng xe tay ga cao cấp.

Trong nhóm xe số, Wave Alpha là mẫu xe có mức điều chỉnh thấp nhất. Hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cổ điển cùng tăng 98.182 đồng, trong khi phiên bản Đặc biệt tăng 392.728 đồng.

Theo Honda Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán xuất phát từ biến động của giá nguyên vật liệu trên thị trường toàn cầu.

Hai mẫu xe số còn lại là Wave RSX FI và Future 125 FI cũng được điều chỉnh đồng loạt thêm 98.182 đồng ở tất cả các phiên bản.

Ở nhóm xe tay ga phổ thông, Vision, Lead, Air Blade 125 và SH Mode đều có mức tăng hơn 196.000 đồng so với trước.

Cùng mức điều chỉnh này còn có hai mẫu xe mang phong cách hoài cổ và đa dụng là CT125 và Super Cub C125.

Danh mục xe máy Honda Việt Nam được điều chỉnh giá bán trải rộng từ các mẫu xe số phổ thông đến những dòng xe tay ga cao cấp.

Các mẫu xe tay ga sử dụng động cơ 160 cc cũng được Honda điều chỉnh giá bán từ đầu tháng 7. Theo đó, Air Blade 160, Vario 160 và SH 160i đều tăng 200.000 đồng ở các phiên bản đang phân phối. Mức điều chỉnh tương tự cũng được áp dụng cho mẫu xe côn tay Winner R và xe tay ga địa hình ADV350.

SH 350i là mẫu xe có cách điều chỉnh giá bán khác biệt nhất trong đợt cập nhật lần này. Cụ thể, phiên bản Thể thao được giảm 300.000 đồng, trở thành phiên bản duy nhất có giá bán thấp hơn trước. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp tăng 200.000 đồng, cũng là mức tăng cao nhất trong toàn bộ danh mục xe máy được Honda điều chỉnh lần này.