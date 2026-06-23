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Số hóa - Xe

Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình”

Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.

Theo Hải Linh/diendandoanhnghiep.vn

Công ty Honda Việt Nam cho biết, đã đưa vào hoạt động 25 trạm đổi pin tại Hà Nội. Những trạm đổi pin này được đặt tại các HEAD (đại lý do Honda ủy nhiệm). Hiện tại, tủ đổi pin chỉ dành cho duy nhất dòng sản phẩm xe máy điện CUV e:. Theo Honda Việt Nam, giai đoạn đầu công ty chỉ triển khai hệ thống trạm đổi pin tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Việc đặt trạm đổi pin tại các HEAD, buộc khách hàng phải tìm đến đây để thay pin. Không đến được HEAD Honda thì không thể thay pin, trong khi tại Hà Nội và TP HCM không phải chỗ nào cũng có HEAD Honda. Tức là số lượng các trạm đổi pin dành cho khách hàng rất hạn chế, không phủ khắp các địa điểm công cộng như của hãng xe khác.

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Pin thì nặng mỗi lần xách đi đổi hay sạc giống như “cực hình”, khiến nhiều người ngại.

Không những thế, một số khách hàng đã phản ánh về sự bất tiện khi sạc pin xe máy điện Honda CUV e:. Xe được trang bị 2 viên pin, mỗi pin nặng khoảng 10kg, vận hành hai pin cùng lúc (không sử dụng từng pin riêng biệt), mất 6 giờ mới sạc đầy.

Pin thì nặng nhưng Honda CUV e: lại thiết kế không cho sạc trực tiếp trên xe. Người dùng bắt buộc phải tháo 2 viên pin ra khỏi xe và sạc với thiết bị ở bên ngoài. Xách 2 viên pin, mỗi viên 10 kg mang đi sạc, không phải là công việc nhẹ nhàng với nhiều khách hàng nhất là phụ nữ. Vì vậy, mỗi lần sạc pin xe đối với họ giống như “cực hình”.

Không những thế, mỗi viên pin phải đặt vào 1 dock để sạc. Nếu không có dock sạc, sẽ không thể nạp điện vào pin. Kích thước hai dock sạc khá lớn, người dùng sẽ chỉ để cố định tại nhà, không thể mang theo xe để sạc ở bất cứ nơi đâu. Nếu trên đường đi xe hết pin mà HEAD Honda ở xa thì chỉ có dắt bộ. Đây cũng chính là hạn chế lớn nhất của chiếc xe này.

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Hai dock sạc của Honda CUV e: khá lớn, chỉ có thể để cố định 1 chỗ, không mang theo xe được.

Honda CUV e: có công suất tối đa 6kW (tương đương xe xăng 110cc), tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Quãng đường di chuyển khoảng 70 km cho mỗi lần sạc đầy 2 pin. Giá bán lẻ của chiếc xe này là 65 triệu đồng kèm 2 pin; nếu thuê pin giá xe còn 45 triệu đồng nhưng phải trả phí 250 nghìn đồng/tháng. Với phương án thuê pin có chi phí ban đầu thấp hơn 20 triệu đồng so với mua xe kèm pin. Tuy nhiên, sau khoảng 6,5 năm sử dụng, tổng số tiền thuê pin cộng dồn sẽ xấp xỉ 20 triệu đồng, tương đương giá mua pin.

Mặc dù sử dụng tới 2 pin với giá bán đắt đỏ nhưng Honda CUV e: lại có quãng đường di chuyển ngắn, sạc pin hay đổi pin đều bất tiện. Đây là điều khiến nhiều người tiêu dùng thất vọng.

Một số mẫu xe điện đang bán trên thị trường với giá từ 35- 50 triệu đồng, đều có công suất mạnh mẽ hơn, có tầm hoạt động xa hơn gấp 2-3 lần Honda CUV e: và sạc pin cũng thuận tiện hơn nhiều, nhờ thiết bị sạc gọn nhẹ, kết nối ngay trên xe.

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