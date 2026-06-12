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Số hóa - Xe

Honda HR-V G giảm 100% lệ phí trước bạ cạnh tranh Hyundai Creta

Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho mẫu HR-V phiên bản G, áp dụng đến hết ngày 30/6.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm mẫu xe Honda HR-V E:HEV mới tại Việt Nam.

Theo Honda Việt Nam (HVN), chương trình được đưa ra nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận mẫu HR-V cho khách hàng trong mùa hè, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua sắm ở phân khúc B-SUV đang cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Với mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ tính theo mức 10%, chi phí lăn bánh của HR-V G được giảm đáng kể, giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn trong nhóm SUV cỡ B.

Bên cạnh ưu đãi về lệ phí trước bạ, khách hàng mua ôtô Honda theo hình thức vay ngân hàng còn được hưởng các gói hỗ trợ tài chính với lãi suất cố định ưu đãi trong 12 tháng đầu.

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Honda HR-V giảm 100% lệ phí trước bạ cạnh tranh Hyundai Creta.

Honda HR-V hiện là một trong những mẫu SUV đô thị chủ lực của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Tháng 4/2025, Honda Việt Nam đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của HR-V thế hệ thứ hai với thông điệp “Tinh tế trong từng chuyển động”, tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng loạt công nghệ an toàn tiên tiến.

Đối với các phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống như HR-V G và HR-V L, xe được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Theo Honda, cấu hình này giúp HR-V duy trì khả năng vận hành mượt mà, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dụng trong đô thị cũng như các hành trình đường dài.

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Honda HR-V hiện là mẫu SUV đô thị chủ lực của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên HR-V mới là việc tất cả các phiên bản đều được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha thích ứng tự động, hướng tới nâng cao mức độ an toàn cho cả người lái, hành khách lẫn các phương tiện xung quanh.

Trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao điểm giữa năm, động thái tăng ưu đãi cho HR-V G cho thấy nỗ lực của Honda trong việc củng cố vị thế ở phân khúc SUV đô thị – nơi quy tụ nhiều đối thủ mạnh như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross. Việc kết hợp giữa ưu đãi tài chính, hỗ trợ lệ phí trước bạ và trang bị công nghệ an toàn được xem là hướng đi nhằm gia tăng sức hút với nhóm khách hàng mua xe lần đầu cũng như khách hàng trẻ tại đô thị.

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Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên HR-V mới là việc tất cả các phiên bản đều được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING.

Theo kế hoạch, Honda Việt Nam cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình lái thử “Feel The Performance” tại hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc nhằm giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành và các công nghệ trên dòng HR-V mới.

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