Hyundai Creta giảm 50 triệu, "đấu" Toyota Corolla Cross và Honda HR-V

Nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu SUV Hyundai Creta hiện đang giảm giá tới 50 triệu đồng cho khách hàng Việt trong tháng 4/2026.

Trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam cạnh tranh ngày càng gay gắt, mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Creta đang thu hút sự chú ý khi được nhiều đại lý áp dụng ưu đãi tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Mức giảm trực tiếp này giúp giá bán thực tế trở nên dễ tiếp cận hơn, qua đó gia tăng đáng kể sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B.

Hyundai Creta giảm 50 triệu, "đấu" Toyota Corolla Cross và Honda HR-V.

Hiện Hyundai Creta đang đối đầu với các đối thủ như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Honda HR-V. Trong khi các mẫu xe này cũng liên tục được nâng cấp và ưu đãi, việc Creta giảm giá mạnh giúp mẫu xe Hàn Quốc trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng tìm kiếm xe gầm cao giá hợp lý.

Xe có kích thước 4.330 x 1.790 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 200mm – phù hợp với điều kiện vận hành đô thị và đường hỗn hợp. Thiết kế ngoại thất của xe mang phong cách trẻ trung với lưới tản nhiệt đặc trưng, hệ thống đèn LED và các đường nét cơ bắp.

Xe có kích thước 4.330 x 1.790 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 200mm – phù hợp với điều kiện vận hành đô thị và đường hỗn hợp.

Bên trong, khoang nội thất 5 chỗ rộng rãi, nổi bật với màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế da, điều hòa tự động cùng nhiều tiện ích hiện đại. Xe cũng được trang bị các tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và gói hỗ trợ lái nâng cao trên các phiên bản cao cấp.

Hyundai Creta được trang bị động cơ xăng 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đáng chú ý, sức hút của mẫu xe này còn được phản ánh rõ qua kết quả bán hàng.

Hyundai Creta được trang bị động cơ xăng 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Trong tháng 3/2026, Hyundai Creta đạt doanh số 749 xe, tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam và duy trì vị trí dẫn đầu trong danh mục sản phẩm của hãng. Con số này tăng so với tháng trước, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường sau giai đoạn trầm lắng đầu năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng “chật chội”, ưu đãi tiền mặt vẫn là yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định mua xe. Với mức giảm 50 triệu đồng cùng doanh số ổn định, Hyundai Creta không chỉ gia tăng sức hút mà còn tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ cùng phân khúc.

Tuy vậy, khách hàng nên tìm hiểu kỹ điều kiện áp dụng ưu đãi tại từng đại lý, bởi mức giảm có thể khác nhau tùy phiên bản và khu vực. Trong thời gian tới, thị trường ôtô Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động khi các hãng xe đồng loạt triển khai nhiều chương trình kích cầu nhằm gia tăng doanh số.

