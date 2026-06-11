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Số hóa - Xe

Hơn 3.900 xe Hyundai được giao đến tay người dùng Việt tháng 5/2026

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 5/2026. Theo đó, tổng số xe ôtô Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.921 xe. 

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Hyundai Stargazer mới tại Việt Nam.

Cụ thể, có tổng số xe Hyundai đến tay khách Việt trong tháng đạt 3.921 xe, tăng nhẹ 0,4% so với tháng liền trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số xe Hyundai đạt 21.323 chiếc.

Trong tháng 5/2026, Hyundai Creta là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 691 xe bán ra, tăng trưởng 19,7% so với tháng liền trước. Trong khi đó, Tucson đứng ở vị trí thứ hai trong gia đình Hyundai với doanh số đạt 651 xe trong tháng 5, tăng trưởng 3,9%.

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Hơn 3.900 xe Hyundai được giao đến tay người dùng Việt tháng 5/2026.

Đứng thứ 3 là Hyundai Stargazer với 301 xe được bàn giao đến khách hàng trong tháng 5, giảm 27,6%. Tiếp đến là Hyundai Accent với sản lượng bán hàng dừng ở mức 251 xe, giảm 22,2%. Doanh số của Hyundai Grand i10 cũng đi xuống trong tháng 5/2025, giảm 10,9% xuống còn 155 xe.

Con số tương ứng của Hyundai SantaFe là 124 xe, tăng nhẹ 1,6%. Hyundai Palisade ghi nhận kết quả 108 xe bán ra thị trường, tăng trưởng 2,8%.

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Bảng doanh số xe Hyundai tại Việt Nam trong tháng 5/2026 (đơn vị: xe).

Đứng ở top cuối là Hyundai Custin với doanh số đạt 95 xe, giảm 4%. Trong khi đó, bộ đôi Hyundai Venue và Elantra đều tăng trưởng với 94 xe và 33 xe bán ra. So với tháng liền trước, doanh số của 2 mẫu xe này lần lượt tăng trưởng 10,5% và 13,7%.

Cuối cùng là các dòng xe thương mại của Hyundai với doanh số đạt 1.417 xe trong tháng 5/2026, tăng 5,7%. Doanh số cộng dồn của các mẫu xe thương mại trong 5 tháng đầu năm nay đạt 6.044 xe.

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Trong tháng 6/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe gồm SantaFe, Tucson, Creta, Stargazer, Grand i10...

Bước sang tháng 6, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe gồm SantaFe, Tucson, Creta, Stargazer, Grand i10 và Accent với giá trị từ 50-220 triệu đồng. Chương trình khuyến mại của các mẫu xe Hyundai SantaFe, Stargazer, Accent và Grand i10 gồm giảm giá từ hãng và đại lý...

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