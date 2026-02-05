Theo dữ liệu mới nhất, Kia Sorento tiếp tục giữ vững vị thế là mẫu SUV bán chạy nhất tại Hàn Quốc, trong khi Hyundai SantaFe ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt,.

Video: Xem Kia Sorento và Hyundai SantaFe 2025 thử nghiệm an toàn.

Tính đến cuối năm 2025, khoảng cách doanh số giữa Hyundai Sorento và Hyundai SantaFe tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 42.000 xe – một con số cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng. Trong khi Sorento duy trì sức hút nhờ thiết kế quen thuộc và đồng bộ với toàn bộ dải sản phẩm của Kia, thì SantaFe thế hệ mới lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế, đặc biệt ở cụm đèn hậu.

Các chuyên gia cho rằng thiết kế mới đã khiến cho Hyundai SantaFe mất đi dấu ấn quen thuộc. Giáo sư Kwon Yong-joo (ĐH Kookmin) nhận định: “Người tiêu dùng muốn sự mới mẻ, nhưng nếu một mẫu xe thay đổi quá nhiều so với hình ảnh trước đây, họ có thể cảm thấy xa lạ”.

Kia Sorento dẫn đầu doanh số tại Hàn Quốc, "vượt mặt" Hyundai SantaFe.

Ngược lại, Kia Sorento vẫn trung thành với triết lý thiết kế hiện đại nhưng quen thuộc, đồng bộ với toàn bộ dải sản phẩm của hãng. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp Sorento chiếm được lòng tin của nhóm khách hàng gia đình – vốn đề cao tính ổn định và dễ tiếp cận.

Điều đáng chú ý là Sorento và SantaFe sử dụng chung nền tảng, cùng chia sẻ các tùy chọn động cơ gồm máy xăng tăng áp 2.5L và hybrid tăng áp 1.6L.

Hyundai hiện đang chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp của SantaFe trong năm 2026. Theo một số nguồn tin, hãng sẽ tập trung cải thiện thiết kế và bổ sung các phiên bản mới sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi (EREV).