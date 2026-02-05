Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Kia Sorento dẫn đầu doanh số tại Hàn Quốc, "vượt mặt" Hyundai SantaFe

Theo dữ liệu mới nhất, Kia Sorento tiếp tục giữ vững vị thế là mẫu SUV bán chạy nhất tại Hàn Quốc, trong khi Hyundai SantaFe ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt,.

Thảo Nguyễn
Video: Xem Kia Sorento và Hyundai SantaFe 2025 thử nghiệm an toàn.

Tính đến cuối năm 2025, khoảng cách doanh số giữa Hyundai Sorento và Hyundai SantaFe tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 42.000 xe – một con số cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng. Trong khi Sorento duy trì sức hút nhờ thiết kế quen thuộc và đồng bộ với toàn bộ dải sản phẩm của Kia, thì SantaFe thế hệ mới lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế, đặc biệt ở cụm đèn hậu.

Các chuyên gia cho rằng thiết kế mới đã khiến cho Hyundai SantaFe mất đi dấu ấn quen thuộc. Giáo sư Kwon Yong-joo (ĐH Kookmin) nhận định: “Người tiêu dùng muốn sự mới mẻ, nhưng nếu một mẫu xe thay đổi quá nhiều so với hình ảnh trước đây, họ có thể cảm thấy xa lạ”.

1-4952.jpg
Kia Sorento dẫn đầu doanh số tại Hàn Quốc, "vượt mặt" Hyundai SantaFe.

Ngược lại, Kia Sorento vẫn trung thành với triết lý thiết kế hiện đại nhưng quen thuộc, đồng bộ với toàn bộ dải sản phẩm của hãng. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp Sorento chiếm được lòng tin của nhóm khách hàng gia đình – vốn đề cao tính ổn định và dễ tiếp cận.

Điều đáng chú ý là Sorento và SantaFe sử dụng chung nền tảng, cùng chia sẻ các tùy chọn động cơ gồm máy xăng tăng áp 2.5L và hybrid tăng áp 1.6L.

Hyundai hiện đang chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp của SantaFe trong năm 2026. Theo một số nguồn tin, hãng sẽ tập trung cải thiện thiết kế và bổ sung các phiên bản mới sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi (EREV).

#Kia Sorento và Hyundai SantaFe #doanh số Kia Sorento 2025 #giá xe Kia Sorento 2025 #Kia Sorento bán chạy nhất #Kia Sorento vượt mặt Hyundai SantaFe #Kia Sorento dẫn đầu doanh số

Bài liên quan

Xe

Kia Sorento 2026 nâng cấp công nghệ an toàn, từ 909 triệu đồng

Kia Sorento 2026 nhận được hàng loạt nâng cấp về công nghệ an toàn và tiện nghi, đồng thời sắp chia tay các phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên.

1-532.jpg
Mẫu xe SUV Kia Sorento 2026 đã được công bố giá bán chi tiết tại thị trường Úc. Ở phiên bản mới, một trong những điểm nhấn quan trọng là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường Lane Following Assist 2 thế hệ mới. Kia cho biết, công nghệ này mang lại khả năng điều khiển đánh lái chính xác và ít gây phiền nhiễu hơn nhờ cơ chế can thiệp trực tiếp vào góc lái thay vì thông qua bộ trợ lực như trước.
2-6495.jpg
Đi cùng là cảm biến phát hiện tay đặt trên vô lăng, hoạt động kết hợp với cảm biến mô-men xoắn, nhằm đảm bảo người lái vẫn kiểm soát xe, ngăn ngừa việc lạm dụng tính năng hỗ trợ. Ngoài ra, Kia Sorento 2026 cũng được bổ sung đèn viền nội thất trên cánh cửa trước cho biến thể GT-Line, góp phần nâng tầm không gian nội thất.
Xem chi tiết

Xe

Kia Sorento PHEV đang giảm tới gần 150 triệu đồng tại đại lý Việt

Hiện Kia Sorento PHEV 1.6L Premium chỉ từ 1,249 tỷ tại một số ít đại lý, rẻ hơn 410 triệu so với niêm yết ban đầu và là cấu hình PHEV không còn trên bản mới.

Video: Trải nghiệm Kia New Sorento 2025 tại Việt Nam.

Một số đại lý đang giảm tiền mặt cho mẫu Kia Sorento PHEV 1.6L Premium. Giá thực tế từ 1,399 tỷ đồng xuống còn 1,249 tỷ đồng, thấp hơn 12 triệu so với tháng trước. So với niêm yết cuối năm 2022 (1,659 tỷ đồng), phiên bản này hiện rẻ hơn tới 410 triệu đồng. Tuy nhiên đây là chính sách của đại lý nên sẽ có sự khác nhau giữ từng khu vực.

Xem chi tiết

Xe

Vì sao Kia Sorento thế hệ mới hoãn ra mắt tới năm 2027?

KIA đã chính thức lùi thời điểm ra mắt mẫu Sorento thế hệ thứ 5 (MQ5) từ năm 2026 sang cuối năm 2027. 

Video: Vì sao Sorento Plug In Hybrid đáng chơi hơn bản Hybrid.

Quyết định hoãn ra mắt Kia Sorento thế hệ mới tới cuối năm 2027 được đưa ra trong bối cảnh phiên bản hiện tại – thế hệ MQ4 ra mắt từ năm 2020 – vẫn đang duy trì doanh số ấn tượng toàn cầu và tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những mẫu SUV hạng trung bán chạy nhất của hãng xe Hàn Quốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới