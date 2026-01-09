Video: Creta 2025 có gì mới, đáng giá bao nhiêu cho những nâng cấp này?

Thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 12/2025 cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt đối với Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) khi phần lớn các mẫu xe chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với tháng liền trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự cải thiện của sức mua dịp cuối năm mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Hyundai trong nhiều phân khúc quan trọng.

Nổi bật nhất trong bức tranh doanh số tháng 12 là Hyundai Creta. Mẫu SUV đô thị này vươn lên trở thành xe bán chạy nhất toàn hãng với 1.696 xe được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 37,2% so với tháng 11. Với thiết kế trẻ trung, trang bị phù hợp và mức giá cạnh tranh, Creta tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Việt. Khép lại năm 2025, mẫu xe này đạt tổng doanh số 9.046 xe, qua đó củng cố vị thế là một trong những lựa chọn hàng đầu ở phân khúc SUV đô thị.

Doanh số Hyundai tháng 12/2025 khởi sắc, Creta và Tucson "lên đỉnh".

Xếp ngay sau Creta là Hyundai Tucson với kết quả kinh doanh ấn tượng không kém. Trong tháng 12, Tucson đạt doanh số 1.401 xe, tăng mạnh 39,7% so với tháng trước. Không chỉ duy trì sức bán ổn định trong giai đoạn cuối năm, Tucson còn trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công Việt Nam trong cả năm 2025 với 9.243 xe. Thành công này cho thấy sự tin tưởng lớn của khách hàng đối với dòng SUV cỡ C nhờ thiết kế hiện đại, vận hành bền bỉ và nhiều công nghệ an toàn.

Ở vị trí thứ ba, Hyundai Accent tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong phân khúc sedan hạng B. Doanh số tháng 12 của Accent đạt 788 xe, tăng 20,1% so với tháng 11. Lũy kế cả năm 2025, mẫu xe này đạt 7.088 xe bán ra, cho thấy sức hút bền bỉ của một dòng xe phổ thông, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng.

Tổng kết cả năm 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam đạt doanh số 53.229 xe, phản ánh nỗ lực không ngừng của TC Group, Hyundai Thành Công cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Các vị trí tiếp theo ghi nhận sự góp mặt của Hyundai Grand i10 với 381 xe, đứng thứ tư, và Hyundai Stargazer với 335 xe, xếp thứ năm. Hyundai Venue đạt doanh số 267 xe, đứng ở vị trí thứ sáu. Trong khi đó, các mẫu SUV và MPV cỡ lớn như Hyundai SantaFe và Hyundai Custin lần lượt đạt 242 xe và 152 xe, xếp thứ bảy và thứ tám. Hai vị trí cuối trong nhóm xe du lịch thuộc về Hyundai Palisade với 134 xe và Hyundai Elantra với 74 xe. Đáng chú ý, mảng xe thương mại Hyundai cũng ghi nhận kết quả khả quan với 1.218 xe bán ra trong tháng 12.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 12/2025 (Đơn vị: Xe).