Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hơn 300 cán bộ Tây Hải Phòng sẽ sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hỏa

Dự kiến từ 22/9, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả.

Hải Ninh

Bắt đầu từ thứ 2 ngày 22/9, theo dự kiến, hàng ngày sẽ có khoảng hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả. Thời gian, buổi sáng xuất phát từ Ga Hải Dương lúc 6h và buổi chiều xuất phát tại Ga Hải Phòng lúc 17h15’, thời gian tàu chạy khoảng 1h15’.

Thành phố Hải Phòng sẽ bố trí xe buýt trung chuyển và xe taxi để đưa đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ga đến nơi làm việc và ngược lại.

98.jpg
Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng kiểm tra tại Ga Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Tùng

Khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ tại Ga Hải Phòng và Ga Thượng Lý chuẩn bị cho việc đưa đón cán bộ, công chức, viên chức từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả, chiều 16/9, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại làm việc hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực phía Tây Hải Phòng sang phía Đông Hải Phòng.

Trong đó, cần nâng cấp, cải tạo nhà để xe, gửi xe tại Ga Hải Dương; bổ sung thêm các nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đi trên tàu. Bên cạnh đó, có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi tàu.

Việc triển khai tuyến tàu hoả đưa đón cán bộ, công chức, viên chức phía Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc hàng ngày thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố trước những khó khăn trong việc di chuyển, đi lại của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi phải làm việc xa nhà; kịp thời khích lệ, động viên, giúp mọi người yên tâm làm việc, công tác.

#Hải Phòng #tàu hỏa #cán bộ #đưa đón #tuyến tàu #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Diễn biến mới vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Dù đã thừa nhận việc xây nhầm trên đất của bà Loan, gia đình ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà, đề nghị mua lại mảnh đất và gửi đơn kháng cáo.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 16/9, ông Phạm Công Diễn - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, cho biết: Phường vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về sự việc hy hữu liên quan đến đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn.

w-nha-dan-3045.jpg
Ngôi nhà 2 tầng mà gia đình ông Hữu đang sử dụng là xây dựng trái quy định trên đất của người khác. Ảnh: Hoài Anh.
Xem chi tiết

Xã hội

Kiểm tra toàn diện sau vụ cháy Công ty CHENG-V Khu công nghiệp Đồ Sơn

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo kiểm tra toàn diện sau vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH CHENG-V Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH CHENG-V trong KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn xảy ra rạng sáng 13/9,

7888886.jpg
Hình ảnh vụ cháy.
Xem chi tiết

Video

Xe ben tông loạt xe máy chờ đèn đỏ ở TPHCM

Sáng ngày 8/9, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, ba xe máy bị xe ben từ phía sau lao đến tông liên hoàn, nhiều người té ngã, xây xát, một nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 8/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT.741 giữa ô tô tải ben và nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Video: Bình Dương 24h
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới