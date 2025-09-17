Hơn 300 cán bộ Tây Hải Phòng sẽ sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hỏa

Dự kiến từ 22/9, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả.

Bắt đầu từ thứ 2 ngày 22/9, theo dự kiến, hàng ngày sẽ có khoảng hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả. Thời gian, buổi sáng xuất phát từ Ga Hải Dương lúc 6h và buổi chiều xuất phát tại Ga Hải Phòng lúc 17h15’, thời gian tàu chạy khoảng 1h15’.

Thành phố Hải Phòng sẽ bố trí xe buýt trung chuyển và xe taxi để đưa đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ga đến nơi làm việc và ngược lại.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng kiểm tra tại Ga Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Tùng

Khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ tại Ga Hải Phòng và Ga Thượng Lý chuẩn bị cho việc đưa đón cán bộ, công chức, viên chức từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả, chiều 16/9, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại làm việc hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực phía Tây Hải Phòng sang phía Đông Hải Phòng.

Trong đó, cần nâng cấp, cải tạo nhà để xe, gửi xe tại Ga Hải Dương; bổ sung thêm các nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đi trên tàu. Bên cạnh đó, có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi tàu.

Việc triển khai tuyến tàu hoả đưa đón cán bộ, công chức, viên chức phía Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc hàng ngày thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố trước những khó khăn trong việc di chuyển, đi lại của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi phải làm việc xa nhà; kịp thời khích lệ, động viên, giúp mọi người yên tâm làm việc, công tác.