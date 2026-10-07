Hơn 2.800 doanh nghiệp bất động sản giải thể sau 9 tháng

Hơn 2.800 doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng, tăng 123% so với cùng kỳ, trong khi số đơn vị quay lại hoạt động giảm mạnh.

Thị trường bất động sản ghi nhận số doanh nghiệp rút lui tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã hoàn tất thủ tục giải thể tính đến cuối tháng 9, tăng 123% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chịu sức ép khi thanh khoản giảm và chi phí vốn tăng.

Tính bình quân, mỗi tháng có khoảng 312 doanh nghiệp địa ốc hoàn tất thủ tục giải thể. Con số này cao hơn đáng kể so với khoảng 1.260 doanh nghiệp của cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, hơn 2.900 doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, giảm 17,3% so với cùng kỳ.

Trong khi lượng doanh nghiệp rút lui và quay lại hoạt động có diễn biến kém tích cực, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới lại tăng. Cả nước ghi nhận hơn 4.500 doanh nghiệp mới trong lĩnh vực này, tăng khoảng 10% so với 9 tháng năm ngoái.

Những con số trên cho thấy sự phân hóa rõ hơn trong cộng đồng doanh nghiệp địa ốc khi một bộ phận tiếp tục gia nhập thị trường, trong khi số đơn vị không còn duy trì hoạt động tăng mạnh.

Áp lực với doanh nghiệp bất động sản diễn ra trong bối cảnh giao dịch trên thị trường giảm so với năm trước.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý II, cả nước có hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công, giảm hơn 36% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ thấp khiến dòng tiền của doanh nghiệp chịu thêm sức ép, đặc biệt tại những dự án có lượng hàng chưa tiêu thụ lớn.

Tổng lượng bất động sản tồn kho tại các dự án của chủ đầu tư được ghi nhận khoảng 39.300 sản phẩm. Riêng căn hộ chung cư tồn hơn 12.800 căn, tăng 22% so với quý trước và gần gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với sức mua giảm, chi phí vốn cũng trở thành bài toán lớn đối với cả người mua và chủ đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, một số khoản vay mua nhà đã chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13-15%/năm, có trường hợp lên 15-16%/năm. Mặt bằng lãi suất cao làm giảm khả năng vay mua nhà, đồng thời tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy lớn.

Đối với những dự án kéo dài thời gian triển khai, chi phí tài chính tăng trong khi tốc độ bán hàng chậm có thể khiến dòng tiền tiếp tục bị căng thẳng.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá thị trường bất động sản đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng trưởng mạnh trong năm 2024-2025.

Theo đơn vị này, áp lực tài chính đang xuất hiện ở cả phía người mua nhà và chủ đầu tư. Người mua có xu hướng thận trọng hơn khi lãi suất huy động tăng, trong khi nguồn cung trên thị trường vẫn ở mức cao.

MBS cho biết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện khoảng 7,5-9%, tăng khoảng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước. Mặt bằng này có thể khiến lãi suất cho vay duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Đơn vị này dự báo tỷ lệ hấp thụ bất động sản vào cuối năm có thể chỉ đạt khoảng 40-50%, thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi, nhiều doanh nghiệp được dự báo sẽ tập trung nguồn lực cho những dự án đã mở bán và có khả năng bàn giao trong thời gian gần, thay vì mở rộng đầu tư dàn trải.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng doanh nghiệp cần tính lại giá bán dựa trên khả năng chi trả thực tế của khách hàng. Các chính sách như giãn tiến độ thanh toán hoặc kiểm soát mức lãi suất cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ sức mua trong những tháng cuối năm.

Trong khi hơn 4.500 doanh nghiệp mới vẫn gia nhập thị trường, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể đã vượt 2.800 đơn vị chỉ sau 9 tháng. Diễn biến này cho thấy áp lực sàng lọc đang gia tăng trong lĩnh vực bất động sản khi thanh khoản, chi phí vốn và khả năng hấp thụ sản phẩm cùng chịu sức ép.