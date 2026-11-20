Scion - thương hiệu xe giá rẻ cho người trẻ trong thời kỳ 2003-2016 được đổi thành Scion by Toyota, vừa ra mắt với sản phẩm đầu tiên là mẫu xe tải mini KEI-01.
Scion - thương hiệu xe giá rẻ cho người trẻ trong thời kỳ 2003-2016 được đổi thành Scion by Toyota, vừa ra mắt với sản phẩm đầu tiên là mẫu xe tải mini KEI-01.
Thúy Hạnh đưa con gái Suti sang Italy học tập, dành thời gian cùng các con khám phá Milan và tận hưởng không khí Giáng sinh tại đây.
Tháng 11 đến tháng 3 năm sau là thời điểm cải ngồng bước vào mùa thu hoạch. Rau chứa lượng canxi đáng chú ý, nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
Volkswagen Việt Nam sẽ trưng bày mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X tại Hà Nội và TP.HCM từ 19 - 29/11/2026, xe sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/11/2026, trong công việc, Cự Giải hãy giữ thái độ bình tĩnh và tránh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chung.
Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe bán tải Toyota Corolla Deck 2027 mới này trông giống như một chiếc Corolla Cross được kéo dài và bổ sung thùng hàng phía sau.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đang tiến gần thời điểm ra mắt tại Việt Nam khi những dữ liệu đầu tiên về hệ truyền động và mức tiêu thụ nhiên liệu được hé lộ.
Bentley chính thức bước vào kỷ nguyên xe điện với Torcal, mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh quốc gây bất ngờ với nhiều khách đặt mua.
Mẫu MPV thuần điện Hyundai Neira được sản xuất tại Indonesi sở hữu thiết kế rất giống "người đồng hương" Kia Carens Clavis EV đang mở bán tại thị trường Ấn Độ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu nên mềm mỏng trong giao tiếp, tránh thể hiện quan điểm quá cứng rắn khiến đồng nghiệp khó chịu.
Được gọi bằng cái tên Olympia Collection by Mulliner, mẫu xe Bentley Continental GT phiên bản đặc biệt mới có số lượng giới hạn chỉ 12 chiếc trên toàn thế giới.
Sau 1 năm kết hôn, người mẫu Hương Liên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, sung túc và đầy màu sắc.
Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng sen bạt ngàn, mùa nước nổi và cảnh sắc miền Tây yên bình mà còn sở hữu nền ẩm thực đậm đà bản sắc.
Mẫu siêu naked-bike bản giới hạn BMW M 1000 RS được trang bị động cơ của M 1000 RR và đi kèm mức giá tới 40.000 Euro (khoảng 45000 USD - hơn 1 tỷ đồng).
Hyundai Tucson Hybrid thế hệ mới gây chú ý với màu sơn trắng ngọc trai Creamy White Pearl, nội thất phối hai tông màu sáng và hàng loạt nâng cấp về công nghệ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 19/11, tài chính của Kim Ngưu tương đối khả quan, nhưng bạn nên tránh cho vay tiền khi chưa nắm rõ hoàn cảnh của đối phương.
Toyota Raize phiên bản nâng cấp dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 16/11 tới với hàng loạt thay đổi về trang bị, công nghệ an toàn cao cấp hơn và màu sắc mới.
Tiếp tục mở rộng danh mục các dòng xe máy nhập khẩu phong cách độc đáo dành cho khách hàng Việt, Rebel Motor vừa chính thức ra mắt mẫu môtô Honda Hornet 2.0.
Ford vừa nâng cấp nhẹ cho mẫu siêu xe "cơ bắp" Mustang GTD đời 2028, nổi bật là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 125 năm chiến thắng của mẫu xe đua "Sweepstakes".
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thìn có vận trình nổi bật nhưng tâm trạng dễ bất ổn, một phút thiếu kiềm chế khiến mọi thứ gặp rắc rối.
Mẫu xe SUV cỡ lớn BYD Denza N8 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá bán từ 269.900-329.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,025-1,253 tỷ đồng).