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Xã hội

Hơn 2,53 triệu lọ thuốc nhỏ mắt Prednisolone bị thu hồi do dị vật

FDA thu hồi khẩn cấp hơn 2,53 triệu lọ thuốc nhỏ mắt Prednisolone do phát hiện dị vật, cảnh báo nguy cơ kích ứng và tổn thương mắt cho người dùng.

Bình Nguyên

Theo Vietq, hơn 2,53 triệu lọ thuốc nhỏ mắt kê đơn Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension, USP, 1% do Công ty Lupin Pharmaceuticals phân phối tại thị trường Mỹ đang bị thu hồi trên phạm vi toàn quốc sau khi phát hiện nguy cơ có dị vật trong sản phẩm. Thông tin được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố trong báo cáo thực thi thu hồi sản phẩm và được phân loại ở mức Class II – mức thu hồi dành cho những sản phẩm có khả năng gây ảnh hưởng sức khỏe tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y khoa, trong khi nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng được đánh giá là thấp.

Theo FDA, đợt thu hồi bắt đầu từ đầu tháng 6/2026, nguyên nhân thu hồi do phát hiện sự hiện diện của dị vật trong một số lô sản phẩm. Tổng cộng có 2.530.182 lọ bị ảnh hưởng, bao gồm các quy cách đóng gói 5 mL, 10 mL và 15 mL của thuốc nhỏ mắt Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension 1%.

Được biết, Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension là thuốc nhỏ mắt kê đơn thuộc nhóm corticosteroid, thường được chỉ định để điều trị các tình trạng viêm mắt không do nhiễm khuẩn. Thuốc giúp giảm đỏ mắt, ngứa, sưng viêm và sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý như viêm kết mạc dị ứng, viêm giác mạc, viêm màng bồ đào, viêm sau phẫu thuật hoặc các tổn thương mắt do bỏng nhiệt, bỏng hóa chất và một số nguyên nhân khác theo chỉ định của bác sĩ.

Giới chuyên môn đánh giá, các thuốc dùng trực tiếp cho mắt luôn được xếp vào nhóm sản phẩm có yêu cầu vô trùng đặc biệt nghiêm ngặt. Chỉ một lượng rất nhỏ tạp chất hoặc dị vật cũng có thể gây kích ứng, làm tổn thương bề mặt nhãn cầu hoặc dẫn tới các phản ứng bất lợi đối với người bệnh, đặc biệt ở những người đang có tổn thương mắt hoặc vừa trải qua phẫu thuật.

Ảnh minh họa/Nguồn sohuutritue.net.vn

FDA cho biết việc phân loại thu hồi sản phẩm ở Mức độ II đồng nghĩa với việc việc sử dụng sản phẩm có thể gây ra những tác động bất lợi mang tính tạm thời hoặc có thể điều trị hồi phục, song khả năng gây hậu quả nghiêm trọng là không cao. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố quyết định phân loại thu hồi, cơ quan này chưa ghi nhận báo cáo về trường hợp mắc bệnh hoặc biến cố sức khỏe liên quan đến các lô thuốc bị ảnh hưởng.

Danh sách thu hồi bao gồm nhiều số lô khác nhau với hạn sử dụng kéo dài từ tháng 7/2026 đến đầu năm 2028. FDA khuyến cáo các cơ sở y tế, nhà thuốc và người bệnh đang sử dụng thuốc Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension cần kiểm tra kỹ mã thuốc (NDC), số lô và hạn sử dụng để xác định sản phẩm có thuộc diện thu hồi hay không. Người đang sử dụng các lô thuốc bị ảnh hưởng nên liên hệ bác sĩ nhãn khoa, dược sĩ hoặc đơn vị kê đơn để được hướng dẫn thay thế hoặc xử lý phù hợp, thay vì tự ý tiếp tục sử dụng hoặc ngừng điều trị mà không có chỉ định chuyên môn.

Mời độc giả xem video Trào lưu sản xuất nước từ không khí (Nguồn VTV1)
#thuốc nhỏ mắt #Prednisolone #thu hồi thuốc #dị vật #FDA #an toàn mắt

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Tự ý dùng thuốc giảm đau có thể gây biến chứng nguy hiểm, cảnh báo từ bác sĩ

Bệnh nhân tự mua thuốc cũ điều trị kéo dài dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, bác sĩ khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn dùng thuốc và tái khám định kỳ.

Một người bệnh vừa phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí do loét hành tá tràng sau khi tự ý sử dụng lại thuốc giảm đau trong đơn thuốc cũ mà không tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Trước đó, người bệnh được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ và được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hết thuốc theo đơn, người bệnh không tái khám theo lịch hẹn mà tự mua lại một loại thuốc giảm đau trong đơn thuốc cũ để tiếp tục sử dụng thêm 20 ngày. Sau thời gian tự điều trị, người bệnh xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội và phải nhập viện với kết quả nội soi dạ dày cho thấy người bệnh bị viêm xuất huyết dạ dày và loét hành tá tràng.

Các bác sĩ cho biết, mỗi đơn thuốc được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh lý cụ thể của từng người bệnh tại từng thời điểm và chỉ nên sử dụng theo đúng thời gian theo chỉ định. Việc tự ý kéo dài thời gian dùng thuốc, đặc biệt là các thuốc giảm đau, chống viêm, có thể gây ra nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày – tá tràng, xuất huyết tiêu hóa và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ, không tự ý mua lại thuốc theo đơn cũ để điều trị khi chưa được thăm khám và đánh giá lại tình trạng bệnh. Đồng thời, người bệnh cần tái khám đúng lịch hẹn để được theo dõi, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều trị và hạn chế các biến chứng có thể xảy ra.

Bệnh viện cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen hoặc các dấu hiệu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa trong quá trình dùng thuốc, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Ảnh BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Thượng tá, Tiến sĩ, BSCKI Ngô Thị Hoài, Phó Chủ nhiệm Khoa cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, thống kê của khoa cho thấy, tỷ lệ viêm loét dạ dày ở những người dưới 30 tuổi chiếm khoảng 40% đến 45% tổng số ca đến khám.

Để phòng tránh viêm loét dạ dày, đặc biệt là ở người trẻ đang chịu áp lực thi cử và công việc, tiến sĩ Hoài khuyến nghị xây dựng lối sống lành mạnh qua 5 nguyên tắc cốt lõi sau:

Ăn uống khoa học: Các bạn trẻ tuyệt đối không bỏ bữa, duy trì ăn đúng giờ; Mỗi bữa chỉ nên ăn vừa đủ (khoảng 80% dung tích dạ dày), tránh ăn quá no; Sau khi ăn, không vận động mạnh nhưng cũng không được nằm ì ngay.

Dinh dưỡng hợp lý: Hạn chế các thực phẩm có hại cho niêm mạc như đồ cay nóng, món chiên nhiều dầu mỡ; không lạm dụng cà phê, thuốc lá. Ưu tiên các loại thực phẩm giàu chất xơ, yến mạch, rau xanh và sữa chua.

Ngủ đủ giấc: Đảm bảo thời gian ngủ 7-8 giờ mỗi ngày (nếu quá bận rộn cũng phải đạt ít nhất 6,5-7 giờ). Đặc biệt, nên hình thành thói quen ngủ sớm trước 23h.

Vận động vừa sức: Duy trì tập luyện đều đặn từ 3-4 buổi mỗi tuần bằng các bài tập vừa phải như đi bộ nhanh hoặc chạy chậm nhằm giúp hệ tiêu hóa lưu thông tốt hơn.

Không tự ý dùng thuốc: Tuyệt đối không lạm dụng các loại thuốc giảm đau, kháng viêm khi chưa có chỉ định hoặc hướng dẫn trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa.

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