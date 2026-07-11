Tự ý dùng thuốc giảm đau có thể gây biến chứng nguy hiểm, cảnh báo từ bác sĩ

Trước đó, người bệnh được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ và được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hết thuốc theo đơn, người bệnh không tái khám theo lịch hẹn mà tự mua lại một loại thuốc giảm đau trong đơn thuốc cũ để tiếp tục sử dụng thêm 20 ngày. Sau thời gian tự điều trị, người bệnh xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội và phải nhập viện với kết quả nội soi dạ dày cho thấy người bệnh bị viêm xuất huyết dạ dày và loét hành tá tràng.

Một người bệnh vừa phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí do loét hành tá tràng sau khi tự ý sử dụng lại thuốc giảm đau trong đơn thuốc cũ mà không tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Các bác sĩ cho biết, mỗi đơn thuốc được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh lý cụ thể của từng người bệnh tại từng thời điểm và chỉ nên sử dụng theo đúng thời gian theo chỉ định. Việc tự ý kéo dài thời gian dùng thuốc, đặc biệt là các thuốc giảm đau, chống viêm, có thể gây ra nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày – tá tràng, xuất huyết tiêu hóa và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ, không tự ý mua lại thuốc theo đơn cũ để điều trị khi chưa được thăm khám và đánh giá lại tình trạng bệnh. Đồng thời, người bệnh cần tái khám đúng lịch hẹn để được theo dõi, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều trị và hạn chế các biến chứng có thể xảy ra.

Bệnh viện cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen hoặc các dấu hiệu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa trong quá trình dùng thuốc, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Ảnh BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí