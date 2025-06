Hội Báo toàn quốc năm 2025- điểm nhấn về tinh thần đổi mới, sáng tạo

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo về Hội báo toàn quốc 2025 và Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ 19 - năm 2024.

Ban Tổ chức thông tin, Hội báo toàn quốc năm nay có hơn 80 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương tham gia, với gần 130 gian trưng bày.

130 gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2025

Theo Ban Tổ chức, Hội Báo toàn quốc năm 2025 có chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", sẽ là điểm nhấn về tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn diện về tầm nhìn với nhiều hoạt động trưng bày ấn tượng, hoạt động chuyên môn phong phú, thiết thực cùng chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Hội Báo toàn quốc năm nay có hơn 80 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương tham gia, với gần 130 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, của các cơ sở đào tạo báo chí lớn, bao trùm các mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại của đất nước.

Bà Lê Mỹ Ái Linh - Quyền Giám đốc Trung tâm văn hóa báo chí, Phó Trưởng ban Thường trực Hội báo toàn quốc năm 2025 cho biết, tiếp nối thành công của Diễn đàn báo chí toàn quốc lần đầu tiên năm 2024, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 2 gồm 12 phiên thảo luận, với nhiều nội dung thiết thực, gắn với những mối quan tâm hàng đầu của báo chí Việt Nam.

Cùng với sự tham gia của đại biểu, khách mời, chuyên gia là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo nổi tiếng, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín. Đây sẽ là hoạt động nghiệp vụ chất lượng cao với quy mô khu vực, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhiều phiên thảo luận về các chủ đề nóng, được giới báo chí quan tâm như: Báo chí Việt Nam - tầm nhìn trong kỷ nguyên mới; Tiếng nói của nữ giới trong điều hành tin tức; Phát triển nhóm người dùng trẻ; AI và chiến lược của các tòa soạn; Báo chí dữ liệu tại các tòa soạn Việt Nam; Chiến lược nào để truyền hình giữ chân độc giả...

Hội báo toàn quốc 2025 sẽ khai mạc vào lúc 9h, ngày 19/6; Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 15h ngày 21/6 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia (Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

128 tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 19

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cũng đã thông tin về Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ 19 - 2024.

Năm nay, Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia có ý nghĩa trong việc khẳng định vị thế và những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức cho biết, bước sang năm thứ 19, trong thời điểm các cơ quan báo chí cả nước tập trung cho công tác tổ chức, sắp xếp lại theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, uy tín của Giải Báo chí Quốc gia vẫn tiếp tục được khẳng định vững chắc, giá trị của Giải báo chí Quốc gia vẫn được lan tỏa rộng khắp các cấp Hội và các hội viên, với sự tham gia của 17/21 Liên chi hội, 29 Chi hội trực thuộc, 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

Quá trình sơ tuyển tại các cấp Hội đã chọn ra 1.970 tác phẩm gửi về tham dự, trong đó có 1.913 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Vòng chấm sơ khảo diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 9/5/2025, với sự tham gia của 74 nhà báo giàu kinh nghiệm, chia thành 12 tiểu ban, thẩm định và chấm 13 loại giải.

Ngày 3/6 vừa qua, Hội đồng chung khảo gồm 33 thành viên đã thẩm định và chấm 183 tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo, chọn ra 128 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích.

Đây cũng là năm đầu tiên Giải Báo chí Quốc gia đưa vào chấm 2 loại giải mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo. Các tác phẩm dự giải năm nay đã đáp ứng được tiêu chí xét chọn được nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn của Hội đồng Giải, phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước trong năm 2024.

Những mảng đề tài nổi bật như: đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục, sắp xếp đơn vị hành chính; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh...

Các vấn đề xã hội nóng như: đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận khơi trong; y tế; giáo dục, an ninh trật tự xã hội; bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; biển đảo; nông nghiệp, nông thôn; xóa đói giảm nghèo; văn hóa, thể thao, du lịch; xuất khẩu lao động; quy hoạch đô thị; nông thôn mới; phòng chống dịch bệnh...; các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực...

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đánh giá: "Điểm nổi bật năm nay là các tác phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu đã được các cơ quan báo chí đầu tư công phu ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, song vẫn chuẩn mực về nội dung, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, định hướng xã hội. Đây là xu hướng phát triển báo chí hiện đại của thế giới và khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí Việt Nam. Những tác phẩm được Hội đồng Chung khảo lựa chọn rất xứng đáng để trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19".

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19 - năm 2024 sẽ được tổ chức vào đúng ngày Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2025 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên kênh VOV2 (Đài Tiếng nói Việt Nam), VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam).