Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, Thái Nguyên xả lũ hồ Núi Cốc

Do mưa lớn kéo dài, mực nước hồ dâng cao, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ bắt đầu xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 12h15 ngày 30/9.

Để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 12h15 phút ngày 30/9. Từ đêm 29/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to, mực nước hồ Núi Cốc lúc 7h sáng 30/9 ở cao trình +46,36. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ tiến hành mở cửa xả lũ số 1 với lưu lượng 50 m3/s; mở cửa xả lũ số 2 với lưu lượng 200 m3/s.

Xả lũ qua tràn hồ Núi Cốc. Ảnh: Báo Thái Nguyên. (Ảnh minh họa)

Việc xả lũ sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của các xã, phường dọc hai bên bờ Sông Công như Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận, Thành Công. Do vậy, công ty đề nghị các địa phương cắm biển cảnh báo, rào chắn và phân công bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện đi lại qua các khu vực ngầm tràn, khu vực nguy hiểm; chủ động thông báo khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng để người dân có các phương án phòng tránh, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, vớt củi... khi công trình đang vận hành xả nước.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10 kết hợp hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ đêm 29/9 đến đến sáng nay 30/9, các khu vực trong tỉnh đang có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại nhiều địa phương trong tỉnh đều ở mức rất to: Hoàng Nông (Đại Từ): 213mm Mỹ Yên (Đại Từ): 192,4mm Phú Đình (Định Hóa): 141,6mm Yên Thịnh: 129,4mm Minh Tiến (Đức Lương): 127,2mm Yên Lãng (Phú Xuyên): 124,2mm Bàn Thi (Yên Thịnh): 119,6mm Điềm Mặc (Bình Thành): 114mm Bằng Lãng (Chợ Đồn): 112,8mm Yên Thượng (Yên Thịnh): 112mm Ký Phú (Vạn Phú): 110,8mm. Hiện tại, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Tích Lương, Gia Sàng … đang ngập sâu trong nước gây ảnh hưởng đời sống, di chuyển của người dân.

Dự báo ngày và đêm 1/10, tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên khuyến cáo, với lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, lũ quét tại các vùng trũng, ven suối, khu vực có địa hình dốc là rất cao; ngập úng đô thị, ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn khi lái xe. Bên cạnh đó, dông, lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây hư hại nhà cửa, cây cối, công trình… người dân cần theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 10, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công điện số 10; trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó bão lũ với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước;

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, tổ chức triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ;

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra... kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; Kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an ứng trực đủ quân số, chủ động chỉ đạo, địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

