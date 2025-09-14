Hoàn cảnh xót xa của 'bé trai mở cửa cứu bạn' ở Đắk Lắk

Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 người tử vong trong vụ thảm án xảy ra vào sáng sớm 13/9 tại phường Thành Nhất.

Tại nhà các nạn nhân, ông Nguyễn Thiên Văn đã thắp hương viếng các nạn nhân, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua sự mất mát quá lớn này. Ông cũng thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền 50 triệu đồng.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Thanh Dũng (em của bà Nguyễn Thị D.) cảm ơn lãnh đạo địa phương đã thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình trong lúc hoạn nạn.

Ông Nguyễn Thanh Dũng thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo địa phương. Ảnh: Hải Dương

Đề nghị hỗ trợ "bé trai mở cửa cứu bạn"

Cũng tại đây, sau khi gặp cháu T.C.K. (12 tuổi) - người đã cứu cháu Trần Tấn P. thoát khỏi sự truy sát của đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận, ông Văn đã khen ngợi tinh thần dũng cảm, gan dạ và thông minh của cháu K.

Ông Văn cũng chỉ đạo UBND phường Thành Nhất đề xuất khen thưởng cho cháu K., đồng thời tặng cháu 3 triệu đồng bằng tiền cá nhân.

Ngoài ra, khi biết được hoàn cảnh rất khó khăn của cháu K. (bố mẹ ly hôn, hai chị em ở với bà nội từ nhỏ, hiện bà đang bị tai biến), nhưng cháu K. vẫn cố gắng học hành chăm ngoan. Ông Văn đã chỉ đạo UBND phường phối hợp với nhà trường, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cháu K. trong quá trình học tập.

Phó Chủ tịch phường Thành Nhất Nguyễn Hữu Luật cũng thông tin thêm, cháu K. đang học tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn và được đánh giá là một học sinh hiền lành, chăm ngoan, luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý.

"Hành động của cháu K. thể hiện trí thông minh, dũng cảm rất đáng khen ngợi", ông Luật bày tỏ.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.). Riêng cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao). Sau khi gây án mạng, nghi phạm này đã cướp một chiếc xe máy của người dân để tẩu thoát. Đến 8h30 sáng cùng ngày, Thuận đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Ea Kao.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. và có một con chung 3 tuổi. Trong quá trình chung sống, Thuận thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị H.

Gần đây, do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình chị H. coi thường, đặc biệt khi mẹ của chị không cho ở chung nhà, Thuận đã nhiều lần tìm đến gây sự. Hai ngày trước khi vụ án xảy ra, Thuận đã nhiều lần đến nhà chị H. để yêu cầu nói chuyện nhưng đều bị từ chối.

Khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp. Khi em của chị H. mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.