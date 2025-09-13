Lời khai nghi phạm gây ra thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn tình cảm, Thuận bị chị Hoa và gia đình xem thường nên đã nảy sinh ý định giết người.

Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) – nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương vừa bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận khai nhận, thời gian gần đây, do mâu thuẫn tình cảm, Thuận bị chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1993, tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và gia đình xem thường nên đã nảy sinh ý định giết người.

Đến tối ngày 12/9/2025, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao Thái Lan từ nhà đi đến nhà chị Hoa tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 23h40 tối cùng ngày, Thuận đến nhà chị Hoa dùng hung khí giết hại liên tiếp các thành viên trong gia đình. Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Hoa, bà Trần Thị Dung (sinh năm 1970, mẹ ruột chị Hoa) và anh Bùi Văn Nghĩa (sinh năm 2002, em trai chị Hoa) tử vong tại chỗ. Con trai của chị Hoa là em Trần Tấn Phát (sinh năm 2013), bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án Thuận đã cướp 1 mô tô, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát và bị lực Công an bắt giữ trong quá trình lẩn trốn.

Như đã đưa tin, khoảng 1h sáng ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực đường Trần Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 1 vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan đến vụ việc để truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 8h30 ngày 13/9, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận khi đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.