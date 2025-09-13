Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lời khai nghi phạm gây ra thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn tình cảm, Thuận bị chị Hoa và gia đình xem thường nên đã nảy sinh ý định giết người.

Hải Ninh

Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) – nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương vừa bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

766655.jpg
Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận khai nhận, thời gian gần đây, do mâu thuẫn tình cảm, Thuận bị chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1993, tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và gia đình xem thường nên đã nảy sinh ý định giết người.

Đến tối ngày 12/9/2025, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao Thái Lan từ nhà đi đến nhà chị Hoa tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 23h40 tối cùng ngày, Thuận đến nhà chị Hoa dùng hung khí giết hại liên tiếp các thành viên trong gia đình. Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Hoa, bà Trần Thị Dung (sinh năm 1970, mẹ ruột chị Hoa) và anh Bùi Văn Nghĩa (sinh năm 2002, em trai chị Hoa) tử vong tại chỗ. Con trai của chị Hoa là em Trần Tấn Phát (sinh năm 2013), bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án Thuận đã cướp 1 mô tô, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát và bị lực Công an bắt giữ trong quá trình lẩn trốn.

Như đã đưa tin, khoảng 1h sáng ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực đường Trần Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 1 vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan đến vụ việc để truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 8h30 ngày 13/9, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận khi đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#thảm án Đắk Lắk #nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận #giết người Đắk Lắk #mâu thuẫn tình cảm #vụ án Đắk Lắk

Bài liên quan

Xã hội

Truy nã đối tượng chém người do mâu thuẫn tình cảm ở Hà Nội

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (SN 1989; trú tại tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn tình cảm, ngày 14/3/2024, Tuấn Anh đã cầm dao chém nhiều nhát vào anh N (SN 1989) tại địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (cũ), nay là phường Thanh Liệt, Hà Nội gây thương tích cho nạn nhân.

302bd19e0fd0e68ebfc1jpg.jpg
Đối tượng Nguyễn Sỹ Tuấn Anh và quyết định truy nã,
Xem chi tiết

Vụ nam sinh bị hành hung nứt sọ não: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Nghi ngờ xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, 1 nam sinh 17 tuổi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị nhóm thanh thiếu niên chặn đường hành hung, dẫn đến chấn thương sọ não.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã tạm giữ 6 đối tượng trong vụ nam sinh N.M.T. (17 tuổi, quê An Giang, tạm trú phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) bị đánh hội đồng.
Vu nam sinh bi hanh hung nut so nao: Nghi do mau thuan tinh cam

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan. (Ảnh: CA Đồng Nai)
Theo điều tra ban đầu, giữa T. và P.B.N. (16 tuổi, trú phường Tân Hòa) có mâu thuẫn do cùng quen một bạn nữ tên Th.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nam Đại Thuận đã đến nhà người yêu sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, 1 em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/9, tại một ngôi nhà nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ thảm án nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới