Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nguyễn Tâm

Nguồn tin của Báo Tri thức & Cuộc sống cho biết, khoảng 8h30 sáng nay (13/9), lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao) tại khu vực phường Ea Kao.

Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm dùng dao sát hại vợ và một số người trong gia đình nhà vợ.

gen-n-123.jpg
Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực phường Ea Kao. Ảnh: TM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng sớm ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải cấp cứu ở bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.), cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 8h30 cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị bắt giữ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Đắk Lắk:

#Bắt được nghi phạm #thảm án #Đắk Lắk

Bài liên quan

Xã hội

Truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nam Đại Thuận đã đến nhà người yêu sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, 1 em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/9, tại một ngôi nhà nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ thảm án nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk tử vong

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm được xác định là N.V.T. (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc).

Xem chi tiết

Xã hội

Hai trẻ tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm sát hại là bà nội

Do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương.

Tối 31/8, liên quan vụ phát hiện thi thể 2 cháu bé ở sông và phòng trọ trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra ngày 31/8/2025 tại xã Như Quỳnh.

capture.png
Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới