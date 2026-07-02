Hỏa hoạn tại chung cư ở Bỉ, nhiều người thương vong

Cảnh sát cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một khu chung cư ở Bỉ.

AP dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư thuộc khu Linkeroever của thành phố Antwerp, Bỉ, vào ngày 1/7.

"Vụ cháy do sự cố kỹ thuật ở tầng trệt của tòa nhà, nơi có hơn 200 người sinh sống trong 80 căn hộ", thông báo của cảnh sát Antwerp cho biết.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân ở các tầng trên sau vụ cháy chung cư tại Linkeroever, Bỉ, ngày 1/7/2026. Ảnh: AP/Virginia Mayo.

Theo cảnh sát, lực lượng cứu hỏa đã phải chiến đấu với đám cháy trong điều kiện khó khăn do quy mô và cường độ của nó. Nhiều đội cứu hộ và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường, bao gồm cả một đơn vị máy bay không người lái chuyên dụng.

Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy, cột khói khổng lồ bốc lên không trung.

Các tầng trên cùng của tòa nhà 10 tầng dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tòa nhà đã được sơ tán và cư dân gần đó được cảnh báo nên đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, và nếu cần, hãy tắt bất kỳ hệ thống thông gió nào do lượng khói trong không khí quá nhiều. Những người sơ tán đã được đưa đến một nơi trú ẩn địa phương.

Kế hoạch cấp cứu y tế được kích hoạt để ngăn chặn tình trạng quá tải tại các bệnh viện gần đó do số lượng nạn nhân tăng.

Một phóng viên ảnh của hãng AP tại hiện trường cho biết, khói đã tan dần vào đầu giờ chiều, nhưng nhiều nhân viên cứu hộ vẫn còn ở đó.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên đường Linkeroever, đồng thời cảm ơn lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng, khống chế đám cháy.

Linkeroever, nằm ở rìa phía đông của Antwerp, là một khu dân cư rộng lớn với nhiều tòa nhà chung cư cao tầng và giáp với một công viên lớn nơi thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời.

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