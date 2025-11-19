Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị từ 2-2,5 năm tù

Thừa nhận sai phạm như cáo trạng quy kết, song các bị cáo đều khẳng định không có ý định lừa dối khách hàng mà do thiếu kiến thức và sự quản lý trong quá trình kinh doanh.

Liên quan phiên toà xét xử vụ án kẹo Kera, sau kết thúc phần xét hỏi, trưa 19/11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án đối với các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt khai, công ty có 7 cổ đông và bản thân là người đại diện theo pháp luật.

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị từ 2 - 2,5 năm tù

Bị cáo Linh thừa nhận đã ký hợp đồng gia công sản phẩm với Công ty Asia Life và bản tự công bố sản phẩm. Trong đó cam kết kẹo Kera chứa 10 loại rau củ chiếm 28,13%. Tuy nhiên, bị cáo này khai nhận đã không giám sát quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, dẫn đến việc công bố thông tin sai sự thật về thành phần dinh dưỡng của kẹo Kera.

Trả lời HĐXX sau đó, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Song các bị cáo khẳng định không hề có ý định lừa dối khách hàng.

Là người đồng sáng lập và là cổ đông của Công ty Chị Em Rọt, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) khai rằng công việc chủ yếu của cô là hỗ trợ các hoạt động marketing, quảng bá kẹo Kera qua các kênh truyền thông xã hội.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) tại toà

Tiktoker nổi tiếng Hằng Du Mục cho rằng bản thân không biết về những vấn đề liên quan đến chất lượng kẹo Kera. Việc quảng cáo sản phẩm này dựa vào các thông tin do phía Công ty Asia Life cung cấp thông qua bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) hoặc bị cáo Lê Tuấn Linh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Quang Linh cho biết tham gia góp vốn vào công ty Chị Em Rọt với mục đích kiếm thêm thu nhập và đồng ý tham gia livestream bán hàng. Tuy nhiên, do thường xuyên công tác ở nước ngoài không trực tiếp theo dõi hoạt động công ty và không có chuyên môn về sản phẩm nên đã dẫn đến xảy ra sai sót.

Nhận trách nhiệm và bày tỏ ra thái độ hối hận về những sai sót, bị cáo Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều khai rằng đã không kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi quảng bá và livestream bán sản phẩm.

Bị cáo Phạm Quang Linh thừa nhận trách nhiệm và bày tỏ ân hận về những sai phạm

“Nếu tôi biết sản phẩm như thế, tôi sẽ không bao giờ tham gia vì tôi đã xây dựng sự nghiệp rất khó khăn”, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho rằng đây là bài học lớn đối với mình.

Về việc tăng tỷ lệ góp vốn từ 25% lên 30% trong Công ty Chị Em Rọt, bị cáo Thuỳ Tiên khai do thấy dự án có tiềm năng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nói sai phạm trong vụ án là bài học lớn của đời mình

Sau một buổi sáng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù.