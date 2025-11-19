Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị từ 2-2,5 năm tù

Thừa nhận sai phạm như cáo trạng quy kết, song các bị cáo đều khẳng định không có ý định lừa dối khách hàng mà do thiếu kiến thức và sự quản lý trong quá trình kinh doanh.

Theo Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Liên quan phiên toà xét xử vụ án kẹo Kera, sau kết thúc phần xét hỏi, trưa 19/11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án đối với các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt khai, công ty có 7 cổ đông và bản thân là người đại diện theo pháp luật.

keo-kera.jpg
Các bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị từ 2 - 2,5 năm tù

Bị cáo Linh thừa nhận đã ký hợp đồng gia công sản phẩm với Công ty Asia Life và bản tự công bố sản phẩm. Trong đó cam kết kẹo Kera chứa 10 loại rau củ chiếm 28,13%. Tuy nhiên, bị cáo này khai nhận đã không giám sát quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, dẫn đến việc công bố thông tin sai sự thật về thành phần dinh dưỡng của kẹo Kera.

Trả lời HĐXX sau đó, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Song các bị cáo khẳng định không hề có ý định lừa dối khách hàng.

Là người đồng sáng lập và là cổ đông của Công ty Chị Em Rọt, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) khai rằng công việc chủ yếu của cô là hỗ trợ các hoạt động marketing, quảng bá kẹo Kera qua các kênh truyền thông xã hội.

keo-kera-2.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) tại toà

Tiktoker nổi tiếng Hằng Du Mục cho rằng bản thân không biết về những vấn đề liên quan đến chất lượng kẹo Kera. Việc quảng cáo sản phẩm này dựa vào các thông tin do phía Công ty Asia Life cung cấp thông qua bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) hoặc bị cáo Lê Tuấn Linh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Quang Linh cho biết tham gia góp vốn vào công ty Chị Em Rọt với mục đích kiếm thêm thu nhập và đồng ý tham gia livestream bán hàng. Tuy nhiên, do thường xuyên công tác ở nước ngoài không trực tiếp theo dõi hoạt động công ty và không có chuyên môn về sản phẩm nên đã dẫn đến xảy ra sai sót.

Nhận trách nhiệm và bày tỏ ra thái độ hối hận về những sai sót, bị cáo Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều khai rằng đã không kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi quảng bá và livestream bán sản phẩm.

keo-kera-3.jpg

Bị cáo Phạm Quang Linh thừa nhận trách nhiệm và bày tỏ ân hận về những sai phạm

“Nếu tôi biết sản phẩm như thế, tôi sẽ không bao giờ tham gia vì tôi đã xây dựng sự nghiệp rất khó khăn”, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho rằng đây là bài học lớn đối với mình.

Về việc tăng tỷ lệ góp vốn từ 25% lên 30% trong Công ty Chị Em Rọt, bị cáo Thuỳ Tiên khai do thấy dự án có tiềm năng.

keo-kera-4.jpg
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nói sai phạm trong vụ án là bài học lớn của đời mình

Sau một buổi sáng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù.

#Hoa hậu Thùy Tiên #Quang Linh Vlog #Hằng du mục #kẹo kera #mức án

Bài liên quan

Tiếp tục điều tra Hoa hậu Thùy Tiên liên quan kẹo rau củ Kera

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có liên quan đến vụ án “kẹo rau củ Kera” và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết như trên khi thông tin về những sai phạm liên quan sản phẩm kẹo Kera, trong chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên kênh VTV1 chiều 6/4.
Cụ thể, đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đại tá Trần Quốc Cường cho biết, với tài liệu điều tra đến nay có thể xác định được hoa hậu Thùy Tiên là người có liên quan vụ án và đang khẩn trương điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định.
Xem chi tiết

Vấn đề pháp lý vụ Hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến kẹo Kera

Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Thùy Tiên để xác minh làm rõ liên quan đến kẹo rau Kera.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP HCM). Cụ thể, cơ quan công an tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể từ ngày 15/3 đến ngày 15/5. Việc tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra. Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng. Nguyên nhân là do cô không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ khi cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ.
Van de phap ly vu Hoa hau Thuy Tien lien quan den keo Kera

Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau củ Kera.
Xem chi tiết

Khởi tố Hằng Du mục, Quang Linh Vlog: 135.325 hộp kẹo Kera đã được bán

Điều tra cho thấy, sản phẩm kẹo Kera do Công ty CP Asia life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng", khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đ Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) cùng 3 đồng phạm.
Khoi to Hang Du muc, Quang Linh Vlog: 135.325 hop keo Kera da duoc ban
Các bị can bị khởi tố. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới