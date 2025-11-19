Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du mục bị tuyên phạt 2 năm tù

HĐXX Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du mục và hai bị cáo khác.

HĐXX Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du mục và hai bị cáo khác trong vụ án "Lừa dối khách hàng", liên quan sản phẩm kẹo Kera.

HĐXX phiên tòa vụ Thùy Tiên và 4 bị cáo ngày 19/11. Ảnh: Duy Anh.

Vào 17h ngày 19/11, sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Cùng tội danh, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) phải nhận mức án 2 năm tù; Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) 3 năm tù và phạt bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) 2 năm tù.

Về dân sự, HĐXX tuyên thu 12,4 tỷ đồng mà các bị cáo thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước; Buộc Công ty Chị Em Rọt bồi thường cho các khách hàng có đơn yêu cầu bồi thường.

5 bị cáo tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Phạm Thọ.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX khẳng định là có cơ sở pháp luật.

HĐXX cho rằng, về tố tụng, xuyên suốt quá trình thụ lý vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các bị cáo bị khởi tố, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai.

Vẫn theo HĐXX, cả 5 bị cáo không có tình tiết tăng nặng, song cùng có tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đó là ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả...

Thùy Tiên tại phiên tòa ngày 19/11.. Ảnh: Duy Anh.

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định, từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.

Về hành vi của từng bị cáo, HĐXX xác định, bị cáo là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online. Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác kinh doanh Kẹo Kera, trong đó Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30%).

Bị cáo Phạm Quang Linh tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Phạm Thọ.

Về vai trò trong vụ án, bị cáo Thùy Tiên trực tiếp tham gia quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội trong các ngày 12/12/2024, ngày 26/12/2024, ngày 4/1/2025, đưa ra các thông tin không đúng sự thật. Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội Tiktok, bán được 11.724 sản phẩm kẹo Kera tại các phiên livestream.

Bị cáo Lê Tuấn Linh tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Phạm Thọ.

Bị cáo Lê Tuấn Linh là người trực tiếp ký kết hợp đồng gia công và đóng gói với Công ty Asia, chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm, là người chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị cáo Lê Thành Công tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Phạm Thọ.

Đáng chú ý, bị cáo Lê Thành Công là người lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera, tiếp nhận thông tin, sau đó truyền đạt lại cho Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Phạm Thọ.

Tương tự Thùy Tiên, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính…