Hoa hậu Phan Kim Oanh: Tri thức là trang sức lộng lẫy nhất của phụ nữ

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, nhiều hoa hậu, á hậu có thành tích học tập ấn tượng, có học vị, là nhà khoa học… Quan niệm về cái đẹp đã thay đổi.

Trò chuyện với Báo Tri thức và Cuộc sống, ThS, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, nhan sắc có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng chính tâm hồn và khí chất mới là điều khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút và được trân trọng lâu dài.

Là người sáng lập và tổ chức cuộc thi Hoa hậu văn hóa Việt Nam, chị mong muốn khi nhắc đến đại diện Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ nhớ đến một hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không chỉ xinh đẹp, mà còn trí tuệ, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái. Đặc biệt, luôn mang trong mình chiều sâu văn hóa dân tộc.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chúc mừng tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh. Ảnh: NVCC.

"Cái nết" không “đánh chết” mà tôn vinh, giúp “cái đẹp” thêm lộng lẫy

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho hay, chị từng trải qua tuổi trẻ đầy khó khăn và thử thách khi gia đình gặp biến cố kinh tế. Từ năm nhất đại học, chị phải tự mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả rửa bát thuê để tự trang trải học phí. Với sự nỗ lực, quyết tâm và kiên trì, chị đã hoàn thành đại học và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 trước khi trở thành hoa hậu, nhà sáng lập và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp.

“Chính hành trình cá nhân đã định hình mạnh mẽ nhất triết lý làm nghề của tôi khi xây dựng các cuộc thi, đó là: Tìm kiếm không chỉ một người đẹp, mà là một đại diện có tư duy, có trái tim và có trách nhiệm”, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Chọn cho mình một lối đi riêng trong việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, nơi trí tuệ được đặt ở vị trí trọng tâm, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho hay, theo chị, một người phụ nữ đẹp thực sự không chỉ dừng lại ở ngoại hình ưa nhìn, mà còn toát lên từ trí tuệ, nhân cách và cách họ sống. Đó là người biết yêu thương bản thân, có lòng nhân ái, biết sẻ chia với cộng đồng và luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình.

Hoa hậu Phan Kim Oanh quan niệm, cái nết không "đánh chết" cái đẹp, mà tôn vinh, giúp cái đẹp thêm tỏa sáng.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp hiện đại còn là sự tự tin và bản lĩnh, dám theo đuổi ước mơ, dám khẳng định giá trị cá nhân nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, dịu dàng trong tâm hồn.

“Nhan sắc có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng chính tâm hồn, khí chất mới là điều khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút và được trân trọng lâu dài”, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho hay.

Trả lời câu hỏi về việc liệu quá chú trọng vẻ đẹp trí tuệ sẽ “lấn” vẻ đẹp ngoại hình, một tiêu chí quan trọng một hoa hậu phải có, Hoa hậu Phan Kim Oanh khẳng định, việc đề cao trí tuệ không làm “mờ” yếu tố nhan sắc, mà ngược lại, giúp tôn vinh vẻ đẹp một cách trọn vẹn và có chiều sâu hơn.

Trong bối cảnh hiện đại, khái niệm về cái đẹp đã thay đổi. Nhan sắc vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng không còn là tiêu chí duy nhất. Một người phụ nữ thực sự tỏa sáng là khi hội tụ cả ngoại hình, trí tuệ và bản lĩnh.

Cũng chính vì vậy, cái nết không hề “đánh chết” cái đẹp như nhiều người lo ngại, mà để cùng “cái đẹp” tỏa sáng rực rỡ hơn. “Tri thức có thể coi là sức mạnh nội lực, cũng là trang sức lộng lẫy nhất của người phụ nữ”, Hoa hậu Phan Kim Oanh nhấn mạnh.

Sứ mệnh "Đại sứ văn hóa": Đừng để vương miện chỉ tỏa sáng trong một đêm chung kết

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho hay, khi theo đuổi triết lý làm nghề của mình, cuộc thi về nhan sắc nhưng lại tìm kiếm không chỉ một người đẹp, chị luôn chú trọng vào ba yếu tố.

Đầu tiên là giá trị văn hóa và bản sắc. Thí sinh không chỉ đẹp mà phải hiểu, tự hào và có khả năng lan tỏa văn hóa Việt Nam. Tiếp theo là trí tuệ và tư duy độc lập. Một hoa hậu cần có chính kiến, có khả năng truyền cảm hứng chứ không chỉ là hình ảnh. Cuối cùng là tinh thần cống hiến, danh hiệu phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, với những dự án thiết thực và bền vững.

“Một hoa hậu thành công không phải là người đội vương miện lâu nhất, mà là người để lại giá trị lâu dài sau khi tháo vương miện bằng những điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho xã hội”, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Nữ sinh Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho hay, với những dự án và cuộc thi chị đang theo đuổi, tầm nhìn lớn nhất dành cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế không chỉ là thành tích hay danh hiệu, mà là vị thế và bản sắc riêng.

“Tôi mong muốn khi nhắc đến đại diện Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ nhớ đến một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ xinh đẹp, mà còn trí tuệ, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái và đặc biệt là mang trong mình chiều sâu văn hóa dân tộc”, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Trong tương lai, chị kỳ vọng các đại diện Việt Nam khi bước ra thế giới sẽ tự tin cạnh tranh bằng thực lực toàn diện, từ kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ đến tư duy và khả năng ứng xử. Cùng với đó, mang theo câu chuyện văn hóa Việt Nam, từ tà áo dài, nghệ thuật truyền thống đến những giá trị nhân văn đặc trưng. Đặc biệt, sẽ trở thành tiếng nói tích cực trong các vấn đề toàn cầu như giáo dục, môi trường, bình đẳng và phát triển bền vững.

“Tầm nhìn của tôi không phải là “đi thi để giành vương miện”, mà là đi để khẳng định giá trị Việt Nam. Khi đó, mỗi đại diện không chỉ là một thí sinh, mà là một “đại sứ văn hóa” đúng nghĩa. Tôi tin rằng, khi chúng ta đầu tư đúng vào con người – tri thức – bản sắc, thì nhan sắc Việt không chỉ tỏa sáng trong một cuộc thi, mà sẽ ghi dấu ấn bền vững trên bản đồ sắc đẹp quốc tế”, Hoa hậu Phan Kim Oanh bộc bạch.

Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh (SN 2008), hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội), gây ấn tượng với bảng thành tích học tập nổi bật. Cô từng giành học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn (2025–2026), giải Nhì cuộc thi “Lắng đọng HOLA” (2024–2025), cùng nhiều thành tích tại các kỳ thi Olympic Ngữ văn, Toán trực tuyến và học sinh giỏi môn Địa lý. Người sáng lập cuộc thi, Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, điểm khác biệt cốt lõi của Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chính là việc lấy “văn hóa” làm trục giá trị xuyên suốt, thay vì chỉ tập trung vào các tiêu chí sắc đẹp truyền thống. Với Nguyễn Trần Hà Linh, Ban giám khảo đặc biệt ấn tượng bởi sự cân bằng nổi bật giữa vẻ đẹp hình thể và chiều sâu tri thức. Quan trọng hơn, Hà Linh mang trong mình tinh thần của một đại diện văn hóa, biết trân trọng giá trị truyền thống, đồng thời có khát vọng lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. Trước Hà Linh, tại các cuộc thi sắc đẹp do Phan Kim Oanh tổ chức, không ít thí sinh gây chú ý bởi nền tảng học vấn và tri thức. Trong đó có tân Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Thưa, hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, đang công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ.