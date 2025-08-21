HH Phan Kim Oanh “cầm trịch” tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025

Chiều 20/8, Ban tổ chức "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 - Miss Multicultural Vietnam 2025" đã tổ chức họp báo khởi động cuộc thi. Đây là sân chơi nhan sắc cấp quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của người phụ nữ Việt Nam.

Đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Hoa hậu Phan Kim Oanh. Ảnh BTC

Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế”.

Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên vô cùng cấp thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời nhằm tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ, vừa am hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống.

Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến lễ nghi, phong tục, tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đồng thời truyền cảm hứng về lối sống đẹp, chuẩn mực và giàu lòng yêu nước.

Cuộc thi gây chú ý khi hội tụ nhiều gương mặt tên tuổi trong hội đồng giám khảo. Ảnh BTC

Cùng với Hoa hậu Phan Kim Oanh, cuộc thi gây chú ý khi hội tụ nhiều gương mặt tên tuổi trong hội đồng giám khảo: NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai, diễn viên Thanh Hương.

Về tiêu chí để chọn hoa hậu, Trưởng Ban cố vấn - NSND Vương Duy Biên cho biết: "Cuộc thi sắc đẹp có nhiều tên và tiêu chí khác nhau, cuộc thi này tập trung vào văn hóa. Sau cuộc này chúng ta còn có cuộc thi cấp quốc tế. Văn hóa Việt Nam rất đa dạng, chúng ta có dịp để khoe văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đây là cách truyền thông rất hiệu quả. Từ cuộc thi hoa hậu nhưng lan tỏa ý nghĩa sâu hơn về văn hóa.

Chúng tôi sẽ có tiêu chí cụ thể để chọn ra người đại diện cho văn hóa Việt Nam khác với các nền văn hóa khác, biểu đạt văn hóa của 34 tỉnh thành và 54 dân tộc. Qua đó truyền cảm hứng cho giới trẻ, tôn vinh vẻ đẹp dân tộc, nâng cao hiểu biết về văn hóa".

Ảnh BTC

Theo Ban tổ chức, Miss Multicultural Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến 23/11, gồm ba vòng: Sơ tuyển, Bán kết và Chung kết. Đêm Chung kết sẽ tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Thí sinh dự thi phải là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 33 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, chưa từng đăng ký kết hôn (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân) và có trình độ từ THPT trở lên.

Người đẹp đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2025 được tổ chức vào tháng 6/2026.