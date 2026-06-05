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Giải trí - Giới trẻ

Hương Giang đảm nhận vai trò mới sau thành tích tại MGI All Stars 2026

Ngay sau khi trở về từ MGI All Stars 2026 với danh hiệu Á hậu 2, Hương Giang nhận lời đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2026 trên cương vị giám khảo.

Thu Cúc (tổng hợp)

Fanpage Miss Grand Vietnam vừa công bố Hoa hậu Hương Giang sẽ đảm nhận vị trí giám khảo tại Miss Grand Vietnam 2026.

Theo ban tổ chức, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, giải trí và truyền thông, Hương Giang được kỳ vọng mang đến những đánh giá chuyên môn trong quá trình tìm kiếm đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thông tin được công bố không lâu sau khi người đẹp khép lại hành trình tại MGI All Stars 2026 với danh hiệu Á hậu 2.

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Hương Giang trong chung kết MGI All Stars 2026. Ảnh: FB Hương Giang.

​Trước đó, sau chung kết MGI All Stars 2026, Hương Giang có bài đăng dài chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi.

Người đẹp thừa nhận từng cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định trở lại đấu trường sắc đẹp. Theo cô, không ít ý kiến cho rằng việc tái xuất là lựa chọn mạo hiểm và khó đạt được kết quả như kỳ vọng.

​Hương Giang viết: "Giang biết khi Giang quyết định quay trở lại MGI All Stars, rất nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ không biết lượng sức, cố chấp, chắc chắn sẽ thất bại và rất nhiều những định kiến khác".

​Cô cho biết, nỗi lo lớn nhất không phải áp lực thi đấu mà là việc kết quả có thể khiến những hoài nghi từ bên ngoài trở thành sự thật. Tuy nhiên, người đẹp vẫn lựa chọn bước tiếp vì muốn truyền tải thông điệp về niềm tin vào bản thân.

Hương Giang mong mọi người không để thất bại hoặc những đánh giá từ người khác giới hạn khả năng của chính mình.

​Hương Giang đánh giá danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All Stars là kết quả khiến cô tự hào nhất trong hành trình trở lại.

​Người đẹp cho rằng, cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt từng đạt thành tích cao tại các đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới. Vì vậy, việc có mặt trong top 3 mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

​"MGI All Stars chắc chắn là đích đến cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc rồi", Hương Giang chia sẻ.

​Cô cũng nhìn lại hành trình từ khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới đến việc giành ngôi Á hậu tại một sân chơi dành cho các đại diện đến từ nhiều hệ thống hoa hậu khác nhau.

​Sau dấu mốc này, Hương Giang cho biết, muốn tận hưởng thành quả đạt được và dành sự tri ân tới những người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình thi đấu.

Mời quý độc giả xem video: "Phong cách thời trang ấn tượng của Hương Giang ở MGI All Stars 2026". Nguồn FB Hương Giang.
#Hương Giang #Miss Grand Vietnam #MGI All Stars #giám khảo #sắc đẹp

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