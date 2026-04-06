Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Nguyễn Trần Hà Linh, sinh năm 2008 đến từ Ninh Bình đã đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 5/4.

Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hoá Việt.

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã chính thức đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Hà Linh. Ảnh: BTC

Các ngôi vị Á hậu của cuộc thi bao gồm: Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Trúc, Á hậu 2 Nguyễn Hồng Hải Vân, Á hậu 3 Trịnh Thị Huệ, Á hậu 4 Lưu Tố Uyên.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Nguyễn Trần Hà Linh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự tự tin, bản lĩnh cùng nền tảng tri thức nổi bật. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô vẫn thể hiện phong thái chững chạc, tư duy rõ ràng và tinh thần cầu tiến.

Hoa hậu Hà Linh chụp ảnh cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống?”.

Cô trả lời: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn.

Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hoá, hay lan toả những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hoá không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá.

Giữ gìn văn hoá không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai”.

Hà Linh sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: BTC

Phần trả lời thuyết phục với phong thái điềm tĩnh và lập luận rõ ràng đã giúp Hà Linh chinh phục ban giám khảo và khán giả, góp phần quan trọng giúp cô đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Hà Linh từng đạt học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn năm học 2025–2026, giải Nhì cuộc thi “Lắng đọng HOLA” năm học 2024–2025, cùng nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi học thuật như Olympic Ngữ Văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.

Bên cạnh đó, Hà Linh còn là cán bộ lớp xuất sắc, từng đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 trong năm học 2023–2024, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tiêu biểu như chương trình tình nguyện HES Open Day hỗ trợ các kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trước khi bước lên ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh từng giành danh hiệu Hoa khôi HES’s Beauty 2025 – Vẻ đẹp tri thức, cho thấy sự hội tụ của sắc vóc, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

Với danh hiệu Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh được kỳ vọng sẽ trở thành đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ – những người vừa hội nhập với thế giới, vừa trân trọng và lan tỏa những giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam.

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: BTC

Sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) dự kiến diễn ra vào tháng 6. Trong khi đó, Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.

Trong chung kết, ngoài các danh hiệu hoa hậu, á hậu BTC còn trao các giải phụ gồm: Người đẹp Tri thức: Nguyễn Hồng Hải Vân, Người đẹp Hình thể: Nguyễn Lê Phương Linh, Người đẹp Tài năng: Lưu Tố Uyên, Người đẹp Trình diễn: Nguyễn Thị Thu Trúc. Người đẹp có Gương mặt khả ái: Phạm Thị Hường, Người đẹp truyền thông: Nguyễn Trần Hà Linh.