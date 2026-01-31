Hoa hậu Phan Kim Oanh công bố chuỗi cuộc thi nhan sắc lớn năm 2026

Hoa hậu Phan Kim Oanh giới thiệu chuỗi cuộc thi nhan sắc trong năm 2026, mở ra cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam và phát huy vẻ đẹp trí tuệ của phụ nữ.

Chiều 31/1, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã tổ chức họp báo công bố chuỗi các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn sẽ diễn ra trong năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật là hai cuộc thi sắc đẹp lớn sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm gồm: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Miss Multicultural Vietnam 2026 (chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/4) và Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới - Miss Multicultural World 2026 (chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28/6).

Miss Multicultural Vietnam - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một cuộc thi hoa hậu chuyên biệt lấy văn hóa làm trục giá trị trung tâm.

Thông qua các phần thi mang đậm yếu tố văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một chuẩn mực mới cho các sân chơi nhan sắc trong nước, nơi người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn sâu sắc về tâm hồn, bản lĩnh trong tư duy và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Hoa hậu Phan Kim Oanh. Ảnh: BTC

Cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam mở rộng đối tượng cho các thí sinh trong độ tuổi từ 17–33, chưa lập gia đình. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ tham gia cuộc thi Miss Multicultural World 2026. Trong khi đó, á hậu 1 sẽ dự thi Miss Eco International 2026 được tổ chức vào tháng 5 tại Ai Cập.

Tại đây, các thí sinh không chỉ tranh tài về nhan sắc, mà còn thể hiện tri thức, tài năng, khả năng giao tiếp và sự am hiểu văn hóa, qua đó khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Miss Multicultural World - Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Hoa hậu Phan Kim Oanh sáng lập, nắm giữ bản quyền. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức mua bản quyền tổ chức. Theo kế hoạch, Miss Multicultural World 2026 dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự như: Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Myanmar, Liberia, Philippines, Singapore, Nepal, Mexico, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia...

Việc Việt Nam đứng ra đăng cai không chỉ mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện sắc đẹp mang tầm vóc toàn cầu.

Song song với hai cuộc thi trọng điểm, Phan Kim Oanh tiếp tục duy trì và phát triển các sân chơi nhan sắc uy tín dành cho phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 45, tiêu biểu là Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam. Các cuộc thi này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn đề cao vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và những đóng góp tích cực của người phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Á hậu Trương Thị Hải, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, NSƯT Đỗ Kỷ, Hoa hậu Phan Kim Oanh, NTK Thoa Trần, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên và Á hậu Minh Huệ. Ảnh: BTC

Giữ vai trò Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Giám khảo của các cuộc thi là Hoa hậu Phan Kim Oanh. Cô đăng quang Mrs Grand International 2022 và là hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam được giữ danh hiệu trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Chuỗi hoạt động trong năm 2026 của Phan Oanh Media không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế của đơn vị trong lĩnh vực tổ chức sự kiện sắc đẹp, mà còn góp phần làm mới tư duy về các cuộc thi hoa hậu trong bối cảnh hiện đại, nơi nhan sắc luôn song hành cùng văn hóa, nghệ thuật và các giá trị bền vững”.

Trong vai trò ban tổ chức, Hoa hậu Phan Kim Oanh thừa nhận, cô đối diện nhiều áp lực khi tổ chức các cuộc thi hoa hậu, đặc biệt là vấn đề tài chính và công tác tuyển chọn thí sinh. Phan Kim Oanh khẳng định, các cuộc thi được tổ chức minh bạch, công khai, bản thân cô tự chủ nguồn tài chính, không hề có đại gia chống lưng.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ trong họp báo. Ảnh: BTC

“Tính đến nay là năm thứ ba Phan Oanh Media tổ chức các cuộc thi nhan sắc, chúng tôi đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ, nhưng việc lựa chọn thí sinh vào nhà chung là điều không hề dễ dàng...

Nếu nói tổ chức cuộc thi hoa hậu có tốn kém hay không thì thực sự là rất tốn kém. Tôi làm kinh doanh riêng đã hơn 10 năm, cũng tích góp được một khoản nhất định. Vì đam mê với các cuộc thi sắc đẹp, số tiền ấy cũng dần 'đội nón ra đi'.

Tôi khẳng định là tôi không có đại gia đứng sau. Điều bền vững nhất chính là tự mình trở thành 'đại gia' của chính mình”, Phan Kim Oanh tiết lộ.

Có mặt trong họp báo, NSƯT Đỗ Kỷ, cố vấn giám khảo chia sẻ, thông qua các cuộc thi hoa hậu, người phụ nữ có thêm cơ hội hoàn thiện bản thân, trở nên đẹp hơn, tự tin hơn. Nam nghệ sĩ đánh giá cao ban tổ chức bởi không chỉ chú trọng đến vẻ đẹp hình thể mà còn tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng và nền tảng văn hoá cho các thí sinh.

“Các cuộc thi như thế này tạo động lực để các bạn trẻ đăng ký tham gia, là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm sân khấu, hiểu được trách nhiệm của bản thân khi mang danh hiệu.

Đặc biệt, với các cuộc thi mang yếu tố văn hoá, thí sinh buộc phải tìm hiểu sâu về văn hoá vùng miền, cách ứng xử và nền tảng tri thức. Khi tập trung vào những giá trị đó, kiến thức và phông văn hoá của các bạn chắc chắn sẽ được nâng cao”, NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Phan Kim Oanh, NSƯT Đỗ Kỷ và Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa. Ảnh: BTC

Chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh năm nay, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên bày tỏ, các thí sinh phải tranh thủ từng ngày để rèn luyện: “Điều gì chưa biết thì phải học và học đến nơi đến chốn. Do thời gian tập luyện hạn chế, khi sang thi quốc tế, chúng tôi phải tranh thủ tập luyện cả ngày lẫn đêm, luôn lắng nghe, tiếp thu và rèn luyện một cách nghiêm túc, chăm chỉ”.

Trong khi đó, Hoa hậu Sao Mai bày tỏ: “Năng lượng tích cực từ các thí sinh thế hệ sau mang lại cho tôi nhiều cảm hứng và cơ hội học hỏi. Tôi tin rằng trong những cuộc thi sắp tới, các thí sinh sẽ ngày càng chất lượng, tự tin hơn và tỏa sáng theo cách riêng của mình trên các đấu trường nhan sắc”.