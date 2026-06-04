[INFOGRAPHIC] Con đường nghệ thuật của Tuấn Hưng

Trước những thay đổi chiến lược về nhiên liệu xanh tại Việt Nam, Piaggio chính thức khẳng định tất cả các mẫu xe của hãng đều tương thích với xăng sinh học E10.
Jennifer Phạm có 3 con với doanh nhân Đức Hải cùng con trai Bảo Nam từ hôn nhân trước. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ sức hút trong showbiz.
Sự nghiệp của Noo Phước Thịnh gắn với các bản hit, giải thưởng lớn, vai trò huấn luyện viên và những dự án âm nhạc mới.
Từ danh xưng “hot girl trà sữa”, Jun Vũ từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trưởng thành với nhan sắc ngày càng nổi bật.
Vợ chồng nghệ sĩ An Danh mất trắng 1,3 tỷ đồng vì lừa đảo qua điện thoại, phải bán nhà trả nợ. Đây không phải trường hợp đầu tiên trong giới nghệ sĩ Việt.
Ê-kíp thiết kế bối cảnh MV "Come my way" nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang, trong khi Sơn Tùng M-TP chưa lên tiếng.
Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, đồng thời duy trì hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu.
Bên lề sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc “Nhấc máy”, Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng về bài đăng ủng hộ 52Hz bị cho là “cà khịa" Sơn Tùng M-TP.
Ba cặp chị em sinh đôi gồm Nam Em - Nam Anh, Thúy Hằng - Thúy Hạnh và Bảo Anh - Bảo Trân đều để lại dấu ấn riêng trong showbiz Việt.
Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh với những vai diễn nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi khả năng hóa thân và sức bền nghề nghiệp.
DJ Mie, Gil Lê, Xoài Non, Ngọc Thanh Tâm, Châu Tuyết Vân và nhiều bạn bè góp mặt trong buổi tiệc đặc biệt của Xuân Nghi.
Joyce Phạm công bố tin mang thai lần 5, nâng tổng số thành viên trong gia đình trẻ này lên 7 người.
Sau một tai nạn giao thông khiến mất chân trái, cô giáo Minh Tâm vươn lên trở thành Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 và duy trì hoạt động thiện nguyện.
Sau Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê, siêu mẫu Anh Thư chính thức xác nhận ngồi ghế huấn luyện viên The Face Vietnam 2026.
Gần 12 năm sau ngày đầu lên sóng, Thụy Vân chia tay "Chuyển động 24h". Đây là chương trình cô nói là "cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình".
Sau những dấu mốc khác nhau trong sự nghiệp, cặp song sinh Nam Anh - Nam Em tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc năm 2026.
MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP vượt 20 triệu lượt xem sau 3 ngày phát hành, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà và Hồng Nhung.
Kỳ Duyên được lựa chọn vào vai Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Người đẹp cho biết cô vừa hào hứng vừa áp lực.
Hành trình Đạp Gió 2026 mang đến cho Trang Pháp những mối quan hệ mới, kinh nghiệm nghề nghiệp và động lực từ khán giả Việt Nam.
Doãn Hải My và bé Lúa xuất hiện bên Đoàn Văn Hậu khi nam cầu thủ cùng CAHN nâng cúp vô địch V.League 2025/26.
Loạt hình ghi lại hành trình nghỉ dưỡng, mừng sinh nhật và những lời nhắn gửi đầy tình cảm của Hòa Minzy và Văn Cương.