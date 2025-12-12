Hồ sơ đấu thầu 2025 của Nghe Nhìn Toàn Cầu: Quy luật cạnh tranh và những con số biết nói [Kỳ 2]

Dữ liệu năm 2025 cho thấy sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ tiết kiệm của Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu giữa các gói thầu có tính cạnh tranh cao và các gói thầu ít đối thủ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu trên thị trường đấu thầu mua sắm thiết bị. Việc phân tích dữ liệu các gói thầu không chỉ cho thấy quy mô, địa bàn hoạt động mà còn bộc lộ những quy luật đáng chú ý về chiến lược giá và hiệu quả kinh tế tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Khi cạnh tranh thấp: Tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn

Như đã phản ánh, tại Gói thầu số 08 do Sở GD&ĐT Vĩnh Long làm chủ đầu tư (Mã TBMT: IB2500263446), Liên danh Gói thiết bị 08TV (SGDĐT) gồm Nghe nhìn Toàn Cầu và Thiên Bình đã trúng thầu với giá 18.178.738.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,36%. Đây là kết quả sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật trong bảo đảm dự thầu.

Kịch bản này không phải là cá biệt. Dữ liệu quá khứ cho thấy, tại các gói thầu mà Nghe Nhìn Toàn Cầu (hoặc liên danh có sự tham gia của công ty này) là nhà thầu duy nhất tham dự, tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức rất khiêm tốn.

Điển hình là Gói thầu số 05 (Mã TBMT: IB2300346497) do Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá gói thầu là 41.505.223.000 đồng. Chỉ có duy nhất Liên danh Toàn Cầu - Nam Phương tham dự và trúng thầu với giá 40.651.357.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 2,057%.

Tại TP HCM, Gói thầu HCMVNU-G-03 (Mã TBMT: IB2400128762) do Ban Quản lý dự án quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) làm chủ đầu tư, giá hơn 40,7 tỷ đồng. Nghe Nhìn Toàn Cầu là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá hơn 38,8 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,62%.

Tại Vĩnh Long, Gói số 3 (Mã TBMT: IB2400390348) do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, giá dự toán hơn 12,3 tỷ đồng. Liên danh AVI (Nghe Nhìn Toàn Cầu) - Nam Phương là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá hơn 12,05 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 2%.

Những con số này cho thấy một quy luật: Khi không có sự cạnh tranh thực sự hoặc đối thủ bị loại vì lý do kỹ thuật, giá trúng thầu thường rất sát với giá dự toán mà chủ đầu tư đưa ra.

Ảnh minh hoạ

Khi cạnh tranh cao: Chiến lược giá linh hoạt

Ngược lại, tại các gói thầu có sự tham gia của nhiều nhà thầu, bức tranh về tỷ lệ tiết kiệm hoàn toàn khác biệt. Dữ liệu năm 2025 cho thấy Nghe Nhìn Toàn Cầu đã áp dụng chiến lược giá rất cạnh tranh để giành lợi thế.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 6/2025, Gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị (Mã TBMT: IB2500171361) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư thu hút tới 8 nhà thầu. Giá dự toán hơn 30,5 tỷ đồng. Liên danh Phương Toàn (có sự tham gia của Nghe Nhìn Toàn Cầu) đã chào giá thấp nhất là hơn 25,9 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm giá so với dự toán đạt khoảng 15%.

Tại Vĩnh Long (do BQLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư), sự cạnh tranh cũng rất rõ nét. Gói thầu số 03 trên địa bàn TP Trà Vinh cũ (Mã TBMT: IB2500297845), mở thầu tháng 8/2025, có 3 nhà thầu tham dự. Nghe Nhìn Toàn Cầu chào giá thấp nhất hơn 5,8 tỷ đồng so với giá dự toán hơn 7,9 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm giá ấn tượng, lên tới khoảng 26,4%.

Tiếp đó, tại Gói thầu số 25 (Mã TBMT: IB2500349485), mở thầu tháng 9/2025, có 6 nhà thầu tham dự. Nghe Nhìn Toàn Cầu tiếp tục chào giá thấp nhất hơn 4,86 tỷ đồng so với giá gói thầu hơn 5,87 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm giá đạt khoảng 17,2%.

Những gói thầu "thắng - thua" đan xen

Không phải lúc nào Nghe Nhìn Toàn Cầu cũng giành chiến thắng. Tại chuỗi gói thầu ở Trà Vinh cũ tháng 8/2025, Nghe Nhìn Toàn Cầu ghi nhận những kết quả không thuận lợi khi cạnh tranh với nhiều đối thủ khác. Tại Gói thầu số 03 Trà Cú (Mã TBMT: IB2500298359) với 4 nhà thầu tham dự, Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu xếp thứ 3 về giá. Tại Gói thầu số 03 Châu Thành (Mã TBMT: IB2500298079) với 5 nhà thầu tham dự, Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu xếp thứ 4 về giá.

Tại Sóc Trăng, tháng 4/2025, Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu tham gia Gói thầu số 01 (Mã TBMT: IB2500134896) trị giá hơn 9 tỷ đồng. Dù chỉ có 2 nhà thầu tham dự, Nghe Nhìn Toàn Cầu chào giá cao hơn đối thủ và trượt thầu theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số KQ2500134896_2505131442 ngày 13/05/2025.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, tại Cần Thơ, Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị hội trường (Mã TBMT: IB2500505992) đã bị hủy thầu theo Quyết định số 929/QĐ-CĐN-DA1 ngày 27/11/2025. Lý do là cả 2 nhà thầu tham dự, bao gồm Nghe Nhìn Toàn Cầu, đều không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Quy luật và dấu hỏi về hiệu quả ngân sách

Sự chênh lệch lớn về tỷ lệ tiết kiệm giữa các nhóm gói thầu là một chỉ dấu quan trọng. Nó cho thấy tính cạnh tranh là yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Khi có nhiều nhà thầu tham gia, giá trúng thầu thường được kéo xuống sát với giá thị trường.

Ngược lại, tại các gói thầu mà sự cạnh tranh bị hạn chế, dù quy trình có đúng thủ tục, nhưng hiệu quả sử dụng ngân sách rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Việc các gói thầu hàng chục tỷ đồng chỉ đạt mức tiết kiệm 0,065% đến 2% là một thực tế cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

