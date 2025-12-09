Gói thầu 18,8 tỷ tại Vĩnh Long: Đối thủ mắc lỗi "sơ đẳng", Liên danh Nghe Nhìn Toàn Cầu rộng cửa trúng thầu [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 18,8 tỷ đồng của Sở GD&ĐT Vĩnh Long, liên danh đối thủ bị loại vì sai sót trong bảo đảm dự thầu, mở đường cho Liên danh Nghe Nhìn Toàn Cầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm thiết bị giáo dục phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu quy mô lớn đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất, điển hình là câu chuyện tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long.

Cú "sảy chân" bất ngờ của đối thủ

Ngày 03/09/2025, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 999/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn I (SGDĐT 02).

Đây là gói thầu có quy mô đáng kể, với giá dự toán được duyệt là 18.811.821.100 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Mã TBMT: IB2500263446), đăng tải lần đầu ngày 30/06/2025. Đơn vị được giao làm Bên mời thầu là Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng Trà Vinh.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu thu hút sự tham gia của 2 liên danh nhà thầu. Về lý thuyết, đây là một cuộc cạnh tranh song mã. Tuy nhiên, quá trình đánh giá E-HSDT đã ghi nhận một diễn biến bất ngờ, nhanh chóng định đoạt kết quả gói thầu.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng Trà Vinh lập, một trong hai liên danh tham dự đã bị loại ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ của E-HSDT.

Lý do được đưa ra là Bảo đảm dự thầu không hợp lệ. Theo thông tin phản ánh trong báo cáo, thư bảo lãnh dự thầu của liên danh này đã mắc lỗi kỹ thuật cơ bản liên quan đến tính hợp lệ theo yêu cầu của E-HSMT.

Đây được xem là một lỗi "sơ đẳng" trong nghiệp vụ đấu thầu. Việc mắc lỗi này tại một gói thầu quy mô gần 19 tỷ đồng là điều khá bất ngờ.

Ảnh minh hoạ

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Việc đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại đã khiến Liên danh còn lại, bao gồm Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu và đối tác liên danh (Liên danh Toàn Cầu - Nam Phương), trở thành nhà thầu duy nhất được đánh giá tiếp các bước về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Kết quả cuối cùng, Liên danh Toàn Cầu - Nam Phương được phê duyệt trúng thầu với giá 18.799.555.000 đồng.

So với giá dự toán (18.811.821.100 đồng), mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ là 12.266.100 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,065%.

Đây là một tỷ lệ tiết kiệm được đánh giá là rất thấp, gần như chỉ mang tính tượng trưng đối với một gói thầu quy mô lớn được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu việc đối thủ mắc lỗi kỹ thuật cơ bản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay còn những yếu tố nào khác tác động đến tính cạnh tranh của gói thầu? Vai trò của đơn vị tư vấn (Bên mời thầu) trong việc đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch cần được xem xét kỹ lưỡng.

Chân dung nhà thầu Nghe Nhìn Toàn Cầu

Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu (thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu) là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tại các tỉnh phía Nam.

Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu (Mã số thuế: 0309575998) được thành lập ngày 04/12/2009, có trụ sở tại 225 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Tường Vi, chức vụ Giám đốc.

Thống kê cho thấy, Công ty này đã tham gia 108 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 46 gói, 7 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 429,6 tỷ đồng (chính xác là 429.619.534.170 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty được ghi nhận ở mức 95,26%.

Đáng chú ý, Vĩnh Long chính là địa bàn hoạt động mạnh nhất của doanh nghiệp này, với 23 gói thầu đã tham gia (dữ liệu sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính). Việc thường xuyên tham gia và trúng thầu tại một địa bàn cụ thể, đặc biệt là với kịch bản đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật và tỷ lệ tiết kiệm thấp như tại Gói thầu số 08, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về môi trường đấu thầu tại đây.

Lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu, đặc biệt trong năm 2025, còn ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khác về tần suất trúng thầu và các kịch bản cạnh tranh đa dạng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Hồ sơ đấu thầu 2025 của Nghe Nhìn Toàn Cầu: Quy luật cạnh tranh và những con số biết nói