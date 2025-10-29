"Hồ sơ" Công ty Tân Thành trúng thầu 2,49 tỷ tại Nhiệt điện Duyên Hải: Tiết kiệm 22%

Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành vừa trúng gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải, tiết kiệm 22%. Năm 2025, doanh nghiệp này đã trúng 18/33 gói thầu tham dự.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 (Bên mời thầu) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 39MSHH-SXKD-2025: Cung cấp các loại O-ring, phớt, chèn phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành (Tân Thành), một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên.

Gói thầu này (Mã TBMT: IB2500352605), sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2025, có giá dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-NĐDH (ngày 12/8/2025) là 3.196.856.234 đồng.

Vượt qua 3 đối thủ nhờ giá chào thấp nhất

Biên bản mở thầu (E-BBMT) ngày 11/09/2025 ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Trong đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành (MST: 0900233631) đưa ra mức giá dự thầu 2.493.100.680 đồng.

Ba nhà thầu còn lại chào giá cao hơn, gồm: Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị Công nghiệp Dimo Việt Nam (giá 2.538.258.600 đồng), Công ty TNHH Thương mại vật tư Phúc Khang (giá 3.029.157.540 đồng), và Công ty Cổ phần Công nghiệp Soundtion (giá 3.199.632.400 đồng).

Với tư cách là nhà thầu có giá chào thấp nhất, E-HSDT của Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành đã được Tổ chuyên gia đánh giá chi tiết theo quy trình 2 (quy định tại E-HSMT).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 17/09/2025, Tổ chuyên gia kết luận nhà thầu Tân Thành "Đạt" ở cả ba tiêu chí: Tính hợp lệ, Năng lực và kinh nghiệm, Kỹ thuật. Ba nhà thầu còn lại không được xem xét ở các bước tiếp theo và bị kết luận "Không xếp hạng".

Ngày 14/10/2025, ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đã ký Quyết định số 1624/QĐ-NĐDH phê duyệt Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành trúng thầu với giá 2.493.100.680 đồng. Loại hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 210 ngày.

Quyết định số 1624/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 39MSHH-SXKD-2025: Cung cấp các loại O-ring, phớt, chèn phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng. Nguồn: MSC

Gói thầu này ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đạt 22,01% so với giá dự toán, tương đương số tiền 703.755.554 đồng. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tích cực, thể hiện hiệu quả kinh tế trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Năm 2025: Trúng 18/33 gói thầu tham dự

Tìm hiểu thêm cho thấy, Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành (đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Việt, Chủ tịch HĐQT) là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động đấu thầu sôi nổi.

Theo dữ liệu công khai, tính đến ngày 19/10/2025 , Tân Thành đã tham gia 258 gói thầu, trúng 147 gói, trượt 93 gói, 9 gói chưa có kết quả và 9 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 781.917.109.764 đồng.

Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này cho thấy tần suất hoạt động dày đặc. Tân Thành đã tham gia 33 gói thầu, được công bố trúng 18 gói (tỷ lệ trúng 60% trên các gói đã có kết quả), trượt 12 gói và 3 gói đang chờ kết quả.

Trong 18 gói trúng thầu năm 2025, nhiều gói là cung cấp hàng hóa, hóa chất, vật tư cho các chủ đầu tư lớn. Đơn cử, Tân Thành trúng Gói 02HH-SXKD-2025 (Cung cấp hóa chất xử lý nước...) tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí với giá 10,71 tỷ đồng (liên danh phụ); Gói "Mua sắm hóa chất để xử lý nước năm 2025" tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh với giá 9,4 tỷ đồng (liên danh phụ); và Gói "2025-2027 Framework Procurement of Chemical Bulk Consumables" tại Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 với giá 6,79 tỷ đồng (độc lập).

"Mối duyên" với các công ty nhiệt điện

Đáng chú ý, dữ liệu thống kê cho thấy một số bên mời thầu xuất hiện với tần suất cao trong danh sách các gói thầu mà Tân Thành tham gia.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, bên mời thầu của gói thầu 2,49 tỷ đồng nêu trên, chính là chủ đầu tư mà Tân Thành tham gia dự thầu nhiều nhất. Doanh nghiệp Hưng Yên này đã tham gia tổng cộng 37 gói thầu tại NĐ Duyên Hải, trong đó trúng 15 gói và trượt 18 gói.

Riêng năm 2025, Tân Thành đã tham gia ít nhất 10 gói thầu tại BMT này. Kết quả, ngoài Gói 39MSHH-SXKD-2025 vừa trúng, doanh nghiệp này còn trúng Gói 29MSHH-SXKD-2024 (trúng 11,31 tỷ đồng, liên danh), Gói 28MSHH-SCL-2025 (trúng 4,52 tỷ đồng, độc lập), Gói 19MSHH (trúng 2,39 tỷ đồng, độc lập), Gói 25MSHH-SCL-2025 (trúng 2,74 tỷ đồng, độc lập)...

Ngoài Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Tân Thành cũng là nhà thầu "quen mặt" tại nhiều chủ đầu tư ngành điện, nước khác. Thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 12 gói tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (trúng 7 gói); 11 gói tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (trúng 6 gói); và 7 gói tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (trúng 5 gói).

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một nhà thầu có tần suất tham gia và trúng thầu cao tại một số chủ đầu tư nhất định có thể phản ánh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đó trong lĩnh vực hẹp. Tuy nhiên, thực tế này cũng đặt ra yêu cầu về công tác giám sát, hậu kiểm của các cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo việc tổ chức lựa chọn nhà thầu luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.