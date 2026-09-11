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Kho tri thức

Hố đen nguyên thủy: Những 'quái vật' có thể ra đời trước cả các ngôi sao

Nếu tồn tại, hố đen nguyên thủy có thể là những di tích kỳ lạ nhất còn sót lại từ những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Thông thường, khi nói đến hố đen, chúng ta hình dung một ngôi sao khổng lồ chết đi, lõi của nó sụp đổ dưới sức nặng của chính mình. Nhưng hố đen nguyên thủy (Primordial Black Holes – PBH) lại có một nguồn gốc hoàn toàn khác: chúng có thể đã ra đời khi vũ trụ còn cực kỳ trẻ, trước khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Ý tưởng này được đề xuất từ cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970.

Ảnh: universetoday

Ngay sau Big Bang, vũ trụ không hề đồng đều tuyệt đối. Có những vùng vật chất và năng lượng đậm đặc hơn một chút so với xung quanh. Nếu một vùng đạt đến điều kiện thích hợp, lực hấp dẫn có thể thắng sự giãn nở của vũ trụ, khiến vùng đó sụp đổ trực tiếp thành hố đen. Nói cách khác, không cần một ngôi sao nào chết đi, hố đen vẫn có thể được sinh ra.

Ảnh: meteored.com

Điều đặc biệt là kích thước của chúng có thể rất khác thường. Một hố đen nguyên thủy có thể có khối lượng tương đương một tiểu hành tinh, Trái Đất, thậm chí lớn hơn nhiều lần Mặt Trời. NASA cho biết, một hố đen có khối lượng bằng Trái Đất có thể có chân trời sự kiện chỉ rộng khoảng một đồng xu Mỹ.

Một số hố đen nhỏ có thể đã biến mất từ lâu. Theo dự đoán của Stephen Hawking, hố đen không hoàn toàn “đen” mà có thể phát ra bức xạ Hawking và mất dần khối lượng. Những hố đen đủ lớn, ngược lại, có thể tồn tại lâu hơn tuổi hiện tại của vũ trụ.

Ảnh: space

Điều khiến các nhà khoa học đặc biệt quan tâm là vật chất tối. Vật chất tối chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ nhưng bản chất vẫn chưa được xác định. Hố đen nguyên thủy là một trong những ứng viên có thể đóng góp một phần, thậm chí trong một số kịch bản có thể chiếm toàn bộ vật chất tối. Tuy nhiên, hàng loạt quan sát thiên văn đã đặt ra những giới hạn rất nghiêm ngặt về số lượng và khối lượng của chúng, vì vậy giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh.

Nếu một ngày nào đó phát hiện được hố đen nguyên thủy, nó sẽ giống như tìm thấy một “hóa thạch” của vũ trụ sơ khai. Không chỉ giúp giải đáp bí ẩn vật chất tối, chúng còn có thể tiết lộ những điều xảy ra trong giai đoạn cực sớm mà các kính thiên văn thông thường không thể quan sát trực tiếp.

Và điều thú vị nhất là: có thể ngay lúc này, một hố đen nguyên thủy đang lang thang trong vũ trụ mà chúng ta hoàn toàn không biết.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hố đen nguyên thủy #Vật chất tối #Vũ trụ sơ khai #Hố đen nhỏ #Vật lý vũ trụ

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